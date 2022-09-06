Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Josef, Erden Timur





"BAŞTAN AŞAĞI KOMİK VE DÜZMECE BİR OLAY"

Josef de Souza'ya gösterilen kırmızı kartın komik bir karar olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, "Maç bitiyor, hakem bana göre durumu idare etmek anlamında, duyduğum kadarıyla VAR'dan da gelen baskıyla Josef gibi bir oyuncuya, kaptanlık değerlerini üstünde taşıyan futbolcumuza kırmızı kart gösteriyor. Baştan aşağı komik ve düzmece bir olay. Buradan yola çıkıp şu sonuca gelebiliriz; genel anlamda seyircinin, hocasının ve hakemlerin yaptığı bu kusurlardan camiaları sorumlu tutmak kolaycılık olur. Bu camialara saygısızlık yapmayız, bu tür olaylara vesile olmayacağız." diye konuştu.