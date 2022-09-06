Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Josef, Erden Timur

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü mücadelesinde yaşananların planlı şekilde gerçekleştiğini ifade etti.
Futbol ortamının keyif ve duygusallıktan uzaklaştığını söyleyen Çebi, "Bazı taraftarların kulüplerine bilerek ya da bilmeyerek zarar verdiklerini görüyoruz. Ankaragücü ve diğer kulüplerin hepsi önemli camialar. Bunlar Türk sporuna hizmet eden, yıllar evvel kurulmuş, insanların katkı verdiği kulüpler. Ankaragücü maçında seyircisinin küfürle başlayan, ağır küfürlerle ara vermeden devam eden tutumu, arkasından sahaya planlandığını düşündüğüm, oyuncularına talimatlanmış oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Her şey planlı ve programlıydı. " ifadelerini kullandı.
Çebi, "Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Hiç hoş şekilde bitmedi. Ankaragücü hocasının kendisi gibi sporcu olan bir kardeşini, yaşça ufak olan kardeşini hedef göstermesi de işin ilginç tarafıydı. Altını çizmemiz gerekiyor. Bir hoca işi gücü bırakıyor, Beşiktaşlı futbolcunun söylemlerinden, kendilerinin böyle bir durumu oluşturduğunu kabulleniyor. Hocaların akıllarını başlarına toplaması lazım. Bu çocuklar yarın bir gün onların talebesi de olabilir." ifadelerini kullandı.
"BAŞTAN AŞAĞI KOMİK VE DÜZMECE BİR OLAY"
Josef de Souza'ya gösterilen kırmızı kartın komik bir karar olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, "Maç bitiyor, hakem bana göre durumu idare etmek anlamında, duyduğum kadarıyla VAR'dan da gelen baskıyla Josef gibi bir oyuncuya, kaptanlık değerlerini üstünde taşıyan futbolcumuza kırmızı kart gösteriyor. Baştan aşağı komik ve düzmece bir olay. Buradan yola çıkıp şu sonuca gelebiliriz; genel anlamda seyircinin, hocasının ve hakemlerin yaptığı bu kusurlardan camiaları sorumlu tutmak kolaycılık olur. Bu camialara saygısızlık yapmayız, bu tür olaylara vesile olmayacağız." diye konuştu.