Süper Lig kulüpleri TFF'ye ziyarette bulundu! Birlik ve beraberlik mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI

Açıklamalar sonrasında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Perşembe günü meydana gelen olayla ilgili olarak başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar ve kulüp başkanları destek mesajları verdiler." dedi.

Birlik çağrısı yapan Büyükekşi, "Biz eğer bir ve beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Federasyon olarak ilk günden bu yana yönetimle birlikte sorun çok çare var düşüncesiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Paydaşlarımız son derece önemli. Bir taraftan kulüplerimiz diğer taraftan teknik direktörler taraftarlar.. Kol kola olursak bizi kimse yıkamaz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Sorunlar bir günde oluşan sorunlar değil. Yıllardır oluşan sorunlar var. Bunlara çözüm önerilerimiz var. Yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.