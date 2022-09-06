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    • Spor
    • 06.09.2022 16:17
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    • 06.09.2022 19:31
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    Süper Lig kulüpleri TFF'ye ziyarette bulundu! Birlik ve beraberlik mesajı

    Geçtiğimiz günlerde kurşunlanan Türkiye Futbol Federasyonu'nda ufak çaplı bir şok yaşanmıştı. Süper Lig'de yer alan kulüpler ve bu kulüplerin başkanları, TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Dev kulüplerin başkanları, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kulüplerden TFF’ye ziyaret

    Süper Lig ekiplerinin başkanları ve kaptanları, TFF'ye yapılan silahlı saldırının ardından geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

    Ziyaret sonrası açıklama yapan Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Destek ziyareti, geçmiş olsun ziyareti. Bu olağanüstü durumda kulüpler olarak bütün olduğumuzu, TFF'nin yanında olduğumuzu, yek vücut hareket ettiğimizin önemini belirtmek için geldik" dedi.

    SORUMLULUK ALMAYA DAVET ETTİ

    Galatasaray başkanı Dursun Özbek ise, "Yaşananların önüne geçmek için bütün kurumları sorumluluk almaya davet ediyorum. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Bunun önüne geçmek için herkesin sorumluluk alması gerekiyor.. TFF'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıların birçok sebebi var. Sosyolojik, ekonomik sebepleri var. Ancak herkes kendine ders çıkarmalı. Galatasaray'a da saldırı oldu, inşallah tesadüftür. Ancak sadece oraya bağlamamız, futbol camiasına zarar verecektir." şeklinde konuştu.

    AİLE VURGUSU

    "Biz bir aileyiz" mesajı veren Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ise, "Sadece dışarıdan tartıştığımız görüntüler yayınlanıyor. Ancak biz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Kol kırılır, yen içinde kalır. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        BERNA GÖZBAŞI RAHATSIZ

        Kayserispor'da başkanlık görevini yürüten Berna Gözbaşı, "Bütün kulüp başkanları olarak futbolda artan şiddetten dolayı rahatsızlığımızı belirtmek için buradayız. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Medyamızın da tekrardan duyarlı olmasını yinelemek istiyorum" diye konuştu.

        "FUTBOLDA ŞİDDETE HAYIR"

        Adana Demirspor'un sevilen başkanı Murat Sancak ise, "TFF başkanı ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Galatasaray camiasına da geçmiş olsun. Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan nahoş olay da inşallah tekrarlanmaz. Futbolda şiddete hayır, hayır, hayır!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI

        Açıklamalar sonrasında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Perşembe günü meydana gelen olayla ilgili olarak başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar ve kulüp başkanları destek mesajları verdiler." dedi.

        Birlik çağrısı yapan Büyükekşi, "Biz eğer bir ve beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Federasyon olarak ilk günden bu yana yönetimle birlikte sorun çok çare var düşüncesiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Paydaşlarımız son derece önemli. Bir taraftan kulüplerimiz diğer taraftan teknik direktörler taraftarlar.. Kol kola olursak bizi kimse yıkamaz. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Sorunlar bir günde oluşan sorunlar değil. Yıllardır oluşan sorunlar var. Bunlara çözüm önerilerimiz var. Yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

            EN ÖNEMLİ KONU FAIR-PLAY

            TFF başkanı, "Fair play konusu TFF'nin aslında ligler başlamadan önce gündeme getirdiği en önemli konuydu. TFF'de bir fair play kurulu isim olarak vardı. Daha önce yürürlükte değildi. 9 kişilik fair play kurulumuzu kurduk. İçinde üç tane basın mensubu da var. Toplanacaklar ayın futbolcusu, futbol kulübü, başkanı, taraftarını seçecek. Bunlara sadece manevi değil maddi ödül de vereceğiz. Bu ödülü kulüplere kestiğimiz cezadan keserek vereceğiz. Örnek göstereceğiz. Onları her ay teşhir edeceğiz. İnşallah amacımıza uygun herkes hareket eder. Futbol demek şiddet ve holiganizm değil. Futbol, dostluk ve kardeşlik demek." ifadelerini kullandı.

            Büyükekşi, "Bir haftadır maçlarımızı bir dakika geç başlattık. Bütün stadyumlarda spor dostluk, barış, kardeşliktir dedik. Bunun altını çizdik. 2023 Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü. İnşallah teknik direktörlerimiz, futbolcularımız, yöneticilerimiz buna uygun hareket eder. Amacımız ligin marka değerini artırmaktır. Marka değerini artırmazsak hiçbir şeyde başarılı olamayız. Marka değerini artırırsak takımlarımız ve milli takımımız başarılı olur. Bu vesileyle kulüp başkanlarına, takım kaptanlarına, oyunculara, teknik direktörlere tek tek teşekkür ediyorum. Bugün burada olmanız bize ayrı bir gurur verdi. Hepinize teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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            Haberler Spor Süper Lig kulüpleri TFF'ye ziyarette bulundu! Birlik ve beraberlik mesajı
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