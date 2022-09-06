Süper Lig kulüpleri TFF'ye ziyarette bulundu! Birlik ve beraberlik mesajı

Süper Lig ekiplerinin başkanları ve kaptanları, TFF'ye yapılan silahlı saldırının ardından geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Destek ziyareti, geçmiş olsun ziyareti. Bu olağanüstü durumda kulüpler olarak bütün olduğumuzu, TFF'nin yanında olduğumuzu, yek vücut hareket ettiğimizin önemini belirtmek için geldik" dedi.
SORUMLULUK ALMAYA DAVET ETTİ
Galatasaray başkanı Dursun Özbek ise, "Yaşananların önüne geçmek için bütün kurumları sorumluluk almaya davet ediyorum. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Bunun önüne geçmek için herkesin sorumluluk alması gerekiyor.. TFF'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıların birçok sebebi var. Sosyolojik, ekonomik sebepleri var. Ancak herkes kendine ders çıkarmalı. Galatasaray'a da saldırı oldu, inşallah tesadüftür. Ancak sadece oraya bağlamamız, futbol camiasına zarar verecektir." şeklinde konuştu.
AİLE VURGUSU
"Biz bir aileyiz" mesajı veren Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ise, "Sadece dışarıdan tartıştığımız görüntüler yayınlanıyor. Ancak biz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Kol kırılır, yen içinde kalır. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.