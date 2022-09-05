Son dakika: Beşiktaş Dele Alli hakkında açıklama yayınladı!

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlıların 3-2 kazandığı maçta golünü atan Dele Alli, sakatlanarak oyundan ayrılmıştı.
Kartal, oyuncunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.