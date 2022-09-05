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    • Spor
    • 05.09.2022 18:55
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    • 05.09.2022 18:59
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    Son dakika: Beşiktaş Dele Alli hakkında açıklama yayınladı!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan ve sahadan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş'ta takımının ikinci golünü atan Dele Alli sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Siyah beyazlılar, oyuncunun durumu hakkında bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan flaş Dele Alli açıklaması!

    Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

    Siyah beyazlıların 3-2 kazandığı maçta golünü atan Dele Alli, sakatlanarak oyundan ayrılmıştı.

    Kartal, oyuncunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

    Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Dele Alli hakkında açıklama yayınladı!
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