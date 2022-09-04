Cimbom’un Çağlar inadı! Leicester’dan olumsuz yanıt alan Galatasaray yeni teklif yaptı

Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için uğraşıyor.
İLK TEMAS 3 GÜN ÖNCE
Alınan bilgilere göre 3 gün önce İngiliz kulübüyle temasa geçen Galatasaray'ın yaptığı ilk teklif geri çevrildi. Ancak yönetimin pes etmediği ve dün Leicester City'nin kapısını yeni bir teklifle çaldığı öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Brendon Rodgers'ın hiçbir Premier Lig maçında 1 dakika bile şans vermediği ve takımda 5. stoper durumuna düşen Çağlar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için böyle bir tutuma maruz kaldığı belirtiliyor.
Leicester'ın yeni sözleşme teklifinin halen masada olduğu ve tecrübeli futbolcunun yeni sözleşmeyi imzalaması halinde Galatasaray'a kiralık gönderilmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
TARTIŞMA YAŞADI
Çağlar Söyüncü'nün teknik patron Brendon Rodgers'la sert bir tartışma yaşadığı ve İrlandalı hocanın bu sezon 26 yaşındaki stopere forma vermeyi düşünmediği de öne sürülüyor. Eğer Leicester City 8 Eylül'e kadar Çağlar'a yeni sözleşme imzalatmayı başarırsa, Galatasaray'ın bu flaş transferi bitirme ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.
ÖNCE KULÜBÜN MENFAATİ GELİR!
BAŞKAN Dursun Özbek transfer sorularını yanıtladı. Özbek, "Çalışmalar sürüyor. Ben öncelikle kulübün menfaatini düşünüyorum" dedi.
MİDTSJÖ'DEN SEVİNDİRİCİ HABER
SAKATLIĞI nedeniyle son 2 maç kaçıran Midtsjö'den iyi haber geldi. Norveçli futbolcu dün takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı.