Cimbom’un Çağlar inadı! Leicester’dan olumsuz yanıt alan Galatasaray yeni teklif yaptı

Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için uğraşıyor.



İLK TEMAS 3 GÜN ÖNCE

Alınan bilgilere göre 3 gün önce İngiliz kulübüyle temasa geçen Galatasaray'ın yaptığı ilk teklif geri çevrildi. Ancak yönetimin pes etmediği ve dün Leicester City'nin kapısını yeni bir teklifle çaldığı öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Brendon Rodgers'ın hiçbir Premier Lig maçında 1 dakika bile şans vermediği ve takımda 5. stoper durumuna düşen Çağlar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için böyle bir tutuma maruz kaldığı belirtiliyor.