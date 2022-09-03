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    • Spor
    • 03.09.2022 21:57
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    • 03.09.2022 21:57
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    CANLI | Giresunspor - Konyaspor

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı'ndaki karşılaşmada iki takımda 3 puan için mücadele veriyor. Giresunspor - Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirisiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Giresunspor - Konyaspor

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada iki takımda 3 puan için mücadele veriyor. Çotanak Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

    GİRESUNSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

    Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Doğan Can, Serginho, Sainz, Bajic

    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet Demir

    GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Giresunspor - Konyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'ten itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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