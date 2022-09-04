Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Valerien Ismael olayları değerlendirdi

Süper Lig'in beşinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından bir Ankaragücü taraftarı sahaya atladı ve istenmeyen olaylar yaşandı.

Mücadele sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael ve Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Tosun, "Taraftar o kadar güvenliği geçip, nasıl uçan tekme atıyor! Ben orada adım atmasam, Salih'e uçan tekme atacak belki futbol hayatını bitirecek. Josef'in kırmızını kartını da anlamadım. Gelsinler bize vursunlar, biz de bekleyecek miyiz?" dedi.