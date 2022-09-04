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    • Spor
    • 05.09.2022 00:50
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    • 05.09.2022 00:52
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    Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Valerien Ismael olayları değerlendirdi

    Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların 3-2 kazandığı karşılaşmanın son bölümleri ise gündeme bomba gibi oturdu. Mücadele sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael ve Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bekleyecek miyiz?

    Süper Lig'in beşinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından bir Ankaragücü taraftarı sahaya atladı ve istenmeyen olaylar yaşandı.

    Mücadele sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael ve Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Tosun, "Taraftar o kadar güvenliği geçip, nasıl uçan tekme atıyor! Ben orada adım atmasam, Salih'e uçan tekme atacak belki futbol hayatını bitirecek. Josef'in kırmızını kartını da anlamadım. Gelsinler bize vursunlar, biz de bekleyecek miyiz?" dedi.

    Ismael ise, "Maçın geneli, tam bir savaş içinde geçti. Golü attık, geri dönüşler oldu. Büyük takım olmak, böyle zor maçları galip bitirmek çok çok önemli." dedi.

    "KIRMIZI KARTI ANLAMADIM"
    Maç sonunda kırmızı kart gören Josef de Souza hakkında da konuşan Ismael, "Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamadım. Kendi takım arkadaşını korumak istediği bir anda kartı gördü." şeklinde konuştu.

        "İKİNCİ MAÇTA ANKARAGÜCÜ GELECEK"
        Ismael, "Önde olduğunda rakibimizin bir şekilde maçı durdurma isteği oldu. Sorun değil, Ankaragücü'ne karşı ikinci maçı evimizde oynayacağız ve taraftarımız orada da bizimle birlikte olacak." diye konuştu.

        Fransız teknik adam, "Taraftarın sahayı girmesini de ben eleştiriyorum. Saygı çerçevesinde olan bir konu değil. Diğer konuyu kendi içimizde konuşur hallederiz, ki yaptık da. Esas konudan uzaklaşmamak lazım. Sahaya bir taraftarın girip, oyunculara saldırması kabul edilebilir değil." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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