Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Beşiktaşlı Oğuzhan Akgün'e tepki: "Bu yaşta, bu kadar saygısız bir hareket..."

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.



Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.

SALİH UÇAN'A TEKME DENK GELDİ

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.



OĞUZHAN AKGÜN'E TEPKİ: BU YAŞTA SAYGISIZ HAREKET

Karşılaşmanın ardından konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Yükselen tansiyonun sebebi, Oğuzhan Akgün'ün kulübemize ve taraftarımıza küfür etmesiydi. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz, önce kaliteli insan kazandırmak gerekiyor. Bu yaşta, bu kadar saygısız bir hareket... Belki bize çok ağır ceza gelecek. Bize yazık değil mi?" dedi.

"Mete Hocamı severim ama bugün sahadaki küçük dokunuşlarla maçın seyrini değiştirdi" diyen Erdoğan, "Bize verilen sarı kartlar, karşı tarafa verilmiyor. Verilse ona göre değerlendirilecek. 4. hakemin bile buna dahil olup yönlü yönetmesi beni üzdü" diye konuştu.