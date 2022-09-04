A Milli Takımımızın Gürcistan ile oynadığı maçta milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a skandal saldırı





ÖMER ONAN'DAN SERT AÇIKLAMA

TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle. Maçta net olarak kural hatası var. Kaptan itiraz etti, parasını da ödeyeceğiz. Bugün Litvanya maçında da kural hatası olmuş, ancak turnuvada tekrar ettirirler mi bilmiyorum. Maçtan sonra kaptan imzasını attı, süreci göreceğiz."

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