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    • Spor
    • 03.09.2022 19:21
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    • 03.09.2022 19:22
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    CANLI | Sivasspor - Karagümrük

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor. Sivasspor Fatih Karagümrük maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    CANLI | Sivasspor - Karagümrük

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor.

    Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor.

    SİVASSPOR KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Keita, Hakan, Charisis, N'Jie, Gradel, James

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Borini, Colley, Diagne

    SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19:15'ten itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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