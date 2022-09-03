CANLI | Sivasspor - Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor.

SİVASSPOR KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Keita, Hakan, Charisis, N'Jie, Gradel, James

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Borini, Colley, Diagne

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19:15'ten itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.