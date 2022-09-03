Galatasaray başkanı Dursun Özbek, bir kahvaltı organizasyonunda Galatasaraylılarla bir araya geldi.
Sarı kırmızılılardaki ikinci başkanlık dönemine başlayan Özbek, futbolu bırakan Arda Turan'ın gerekli eğitimleri aldıktan ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra kulüpte görev almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Özbek, "Uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcu. Futbolu daha yeni bıraktı. Arda'nın önce bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Arda'nın yuvasıdır. Bu manada kendisini hazırlaması, hazırlıkları bittikten sonra görev alması kaçınılmazdır." dedi.