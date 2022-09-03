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    • Spor
    • 03.09.2022 15:43
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    • 03.09.2022 15:52
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    Dursun Özbek Icardi hakkında konuştu! Galatasaray başkanından flaş sözler

    Transferde Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Haris Seferovic gibi isimleri kadrosuna katan ve sükse yaratan Galatasaray'da, forvet mevkisi için Paris Saint Germain'den Mauro Icardi sesleri geliyordu. Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, oyuncuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Dursun Özbek’ten Icardi mesajı!

    Galatasaray başkanı Dursun Özbek, bir kahvaltı organizasyonunda Galatasaraylılarla bir araya geldi.

    Sarı kırmızılılardaki ikinci başkanlık dönemine başlayan Özbek, futbolu bırakan Arda Turan'ın gerekli eğitimleri aldıktan ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra kulüpte görev almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

    Özbek, "Uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcu. Futbolu daha yeni bıraktı. Arda'nın önce bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Arda'nın yuvasıdır. Bu manada kendisini hazırlaması, hazırlıkları bittikten sonra görev alması kaçınılmazdır." dedi.

        Galatasaray başkanı, Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğü olduğu yönündeki bir soruya ise, "İlgili arkadaşlarımız devamlı kendisiyle görüşme halinde. Önümüzdeki haftalarda performansının yükseleceği, geçen seneki formunu yakalayacağından hiç şüphem yok." yanıtını verdi.

        ICARDI SORUSUNU CEVAPLADI
        Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında sorulan soruya ise, "Galatasaray'ın öncelikli sorunları ekonomik diyorum. Bu konuda hiç soru gelmiyor. Öncelikle Galatasaray'ın sportif başarısını arka plana atmadan, borç yapımızı düzeltmek zorundayız. Elbette futbolu, amatör branşları önemsiyoruz. Ekonomik manada da üyelerimizin geleceğimizi düşünmesini özellikle rica ediyorum." cevabını veren Özbek, "Kulübümün bu manada ülkesine verdiği katkıdan dolayı hepimiz gururluyuz. Futbol ekonomisi son yıllarda korkunç seviyede büyüdü. Spor ekonomisini yönetmenin öneminin farkında olmamız lazım. Ne kadar farkındayız tartışılır. Büyük kulüplerin taraftarları nezdinde bunun ne kadar anlaşıldığı tartışılır. Taraftarların birinci sorusu transfer oluyor."dedi.

        Uluslararası arenada rakiplerini yenmeyi hedefleyerek göreve geldiklerini belirten Özbek, "Aday olurken bir şeyi öne çektik, kurucumuz Ali Sami Yen'in belirttiği gibi uluslararası arenada rakipleri yenmek. Yabancı kulüpleri yenmek, kulüpleri ve sporu rakiplerle aynı seviyeye taşımak demek. Galatasaray'ın ekonomik yapısını yukarıya çekmek için görev geldik. Sportif başarılara hizmet edecek, buna ulaşmamızı sağlayacak husus ekonomik yapının düzeltilmesi olacak. Yeni yeni bazı yetiştirdiğimiz sporcular yurt dışında oynayabiliyorlar. O zaman spor ekonomisine destek verecek bazı faaliyetleri öne çıkarmakta fayda var. Gayrimenkullerimiz var, günü gelince ihtiyaç duyulması halinde kulübe destek verilmesi maksadıyla alınmış. Gelen yönetimlerin birinci amacı bunu sağlamak olmalı. Her aşamayı finansal yapıyı düzeltmek için kovalıyoruz. Zaman zaman 'Galatasaray bir inşaat, gayrimenkul şirketi mi' diye eleştiriler alıyoruz. Sportif faaliyetlerden elde ettiğimiz gelirlerimiz bugün uluslararası arenada yarışmamıza yeterli değil. Bunu kabullenmek mi lazım, yoksa projeleri öne çekmek mi lazım. Biz ikincisini yapıyoruz." dedi.

            "İSTEDİĞİMİZ FUTBOLCUYU HEMEN ALAMAYIZ"

            Galatasaray'ın projelerine de değinen Özbek, "Bankalara faiziyle 2,7 milyar borç var. Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Florya'daki projeleri yaptıktan sonra Galatasaray'ın elinde bugünkü rakamlarla 7 milyar liralık fonu olacak. Borçlarını ödemiş bir kulüp olacağız. 2,5-3 yıl sonrasına gittiğimizde Galatasaray'ın borcu yok ve 7 milyar liralık bir fonu var. 'Hemen gidelim şu futbolcuyu alalım' diye bir şey yok. Bu fon Galatasaray'ın ana parası ve kimse buna dokunamaz. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılına garanti altına alacak bu fonun ancak getirisinden yönetimler faydalanabilir. Bunlara da genel kurul karar verecek. Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamanın peşindeyiz. 'Hele bir seçilelim sonrasına bakarız' dönemi bitmiştir." şeklinde görüş belirtti.

            1800'lü yıllarda Galatasaray Lisesi nezdinde eskrim kulübü kurulduğu bilgisini paylaşan Özbek, olimpik branşların Türkiye'de Galatasaray'da doğduğunu, sarı-kırmızılı kulübün bu konuda öncü olma özelliğini sürdüreceğini kaydetti.

            Özbek, Galatasaray'a üyelik sürecinin diğer kulüplere göre daha zor olduğu yönündeki soru üzerine, "Galatasaray'ın 15 bine yakın üyesi var, bunların 5 bine yakını aidatlarını yatırmamışlar. Birkaç ay önce Galatasaray için çok önemli bir genel kurul yaptık. Ekonomik açıdan belli bir düzlüğe çıkabilmek için gayrimenkullerle ilgili genel kuruldan geniş kapsamlı bir yetki istedik. Bunu da önceden duyurduk. Bine yakın kişi katıldı. 999 kişi evet, 1 kişi hayır dedi. Önemli olan kısmı, 15 bin üyeniz var, çok önemli bir genel kurul yapıyorsunuz ama bin kişi geliyor. Bir kulübe üye olmak sadece kartını taşımamak olmamalı. Eğer üye oluyorsan genel kurula gelip katkı vereceksin. Her sene 400 üye alıyoruz. Bu üyelerin seçiminde kulübe katkı verilmesinin önemli biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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            Haberler Spor Dursun Özbek Icardi hakkında konuştu! Galatasaray başkanından flaş sözler
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