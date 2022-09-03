Özbek, Galatasaray'a üyelik sürecinin diğer kulüplere göre daha zor olduğu yönündeki soru üzerine, "Galatasaray'ın 15 bine yakın üyesi var, bunların 5 bine yakını aidatlarını yatırmamışlar. Birkaç ay önce Galatasaray için çok önemli bir genel kurul yaptık. Ekonomik açıdan belli bir düzlüğe çıkabilmek için gayrimenkullerle ilgili genel kuruldan geniş kapsamlı bir yetki istedik. Bunu da önceden duyurduk. Bine yakın kişi katıldı. 999 kişi evet, 1 kişi hayır dedi. Önemli olan kısmı, 15 bin üyeniz var, çok önemli bir genel kurul yapıyorsunuz ama bin kişi geliyor. Bir kulübe üye olmak sadece kartını taşımamak olmamalı. Eğer üye oluyorsan genel kurula gelip katkı vereceksin. Her sene 400 üye alıyoruz. Bu üyelerin seçiminde kulübe katkı verilmesinin önemli biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN