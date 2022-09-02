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    • Spor
    • 02.09.2022 12:56
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    • 02.09.2022 13:06
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    Yıldızlar boşta kaldı: Listede kimler yok ki!

    Avrupa'nın önemli liglerinde transfer dönemi sona erdi. Türkiye'de ise transfer sezonu 8 Eylül tarihinde tamamlanacak. Yolu Süper Lig'den geçenler dahil serbest statüdeki yıldız oyuncuların henüz takım bulamaması dikkat çekiyor. Transferde son haftaya girilirken; yıldız isimleri sürpriz kararlar vermesi muhtemel.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Yıldız isimler boşta kaldı

    Avrupa'nın önemli liglerinde transfer sezonu sona ermiş durumda… Bazı liglerde ise transfer devam ediyor. Bu liglerden biri de Süper Lig… Ülkemizde transfer sezonu 8 Eylül tarihinde sona erecek.

    YILDIZ İSİMLER BOŞTA KALDI
    Transfer sezonu bir hayli hararetli geçerken boşta kalan oyuncular da dikkat çekiyor. Serbest statüdeki oyuncular arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Birçoğunun yolu Süper Lig'den geçerken, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen yıldızların halen takım bulamaması ise dikkat çekici.

    DENAYER TAKIM BULAMADI
    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer halen takım bulamamış durumda. Tecrübeli oyuncu son olarak Lyon'da forma giydi. Ülkemizden birçok takımla görüştü ama anlaşma sağlayamadı.

    Beşiktaş'ta forma giyen Alman kaleci Karius da herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadı. En son Liverpool'da oynayan 29 yaşındaki eldiven Süper Lig'deki performansıyla zaman zaman eleştirilmişti.

    STURRİDGE VE FEGHOULİ DE KULÜPSÜZ
    Trabzonspor'da oynayan İngiliz yıldız Daniel Sturridge de kulüpsüz oyunculardan… 33 yaşındaki golcü Perth Glory macerasından sonra hiçbir takımla anlaşmadı.
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