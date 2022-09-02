Yıldızlar boşta kaldı: Listede kimler yok ki!

Avrupa'nın önemli liglerinde transfer sezonu sona ermiş durumda… Bazı liglerde ise transfer devam ediyor. Bu liglerden biri de Süper Lig… Ülkemizde transfer sezonu 8 Eylül tarihinde sona erecek.

YILDIZ İSİMLER BOŞTA KALDI

Transfer sezonu bir hayli hararetli geçerken boşta kalan oyuncular da dikkat çekiyor. Serbest statüdeki oyuncular arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Birçoğunun yolu Süper Lig'den geçerken, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen yıldızların halen takım bulamaması ise dikkat çekici.

DENAYER TAKIM BULAMADI

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Belçikalı stoper Jason Denayer halen takım bulamamış durumda. Tecrübeli oyuncu son olarak Lyon'da forma giydi. Ülkemizden birçok takımla görüştü ama anlaşma sağlayamadı.