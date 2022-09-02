Yusuf Yazıcı Trabzonspor için yola çıktı! İşte uçaktan ilk fotoğraflar

Trabzonspor, Fransız kulübü Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.
Özel uçakla İstanbul'a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, öğlen saatlerinde İstanbul'da olacak ve Ümraniyespor maçını tribünden takip edecek.
16.5 MİLYON EURO'YA LILLE'E GÖNDERDİ
Karadeniz devi; Ağustos 2019'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı, bonuslarla beraber toplamda 18.5 milyon Euro kazandığı Yusuf'u 1 yıllığına kiraladı.