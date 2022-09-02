Yusuf Yazıcı Trabzonspor için yola çıktı! İşte uçaktan ilk fotoğraflar

Lille formasıyla toplamda 93 maçta şans bulan ve 17 gol, 11 asistle skor katkısı veren 25 yaşındaki solak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.

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