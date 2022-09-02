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    • 02.09.2022 12:15
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    • 02.09.2022 12:22
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    Yusuf Yazıcı Trabzonspor için yola çıktı! İşte uçaktan ilk fotoğraflar

    Son dakika Trabzonspor haberleri | UEFA Avrupa Ligi için listelerin verileceği son günde transfer bombalarını patlatan Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferini de bitirdi. Bordo-mavili ekip Lille'den kiraladığı milli futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getirdi.

    Yusuf Yazıcı yola çıktı! İşte uçaktan ilk fotoğraflar

    Trabzonspor, Fransız kulübü Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.

    Özel uçakla İstanbul'a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, öğlen saatlerinde İstanbul'da olacak ve Ümraniyespor maçını tribünden takip edecek.

    16.5 MİLYON EURO'YA LILLE'E GÖNDERDİ
    Karadeniz devi; Ağustos 2019'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı, bonuslarla beraber toplamda 18.5 milyon Euro kazandığı Yusuf'u 1 yıllığına kiraladı.

        Fransız ekibi ile anlaşmaya varan Trabzonspor, özel uçakla İstanbul'a getireceği yıldız solağın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak ve milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

        TRABZONSPOR DÖNEMİ
        Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da 100 resmi maça çıkan Yusuf, 22 gol, 21 asistle oynamış ve A Milli Takım 'a yükselme başarısı göstermişti.

        Lille formasıyla toplamda 93 maçta şans bulan ve 17 gol, 11 asistle skor katkısı veren 25 yaşındaki solak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.

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        Haberler Spor Yusuf Yazıcı Trabzonspor için yola çıktı! İşte uçaktan ilk fotoğraflar
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