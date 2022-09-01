Son dakika: Galatasaray'da flaş ayrılık! Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedildi





"CENK ERGÜN BANA KULÜP BUL DEDİ"

Omar Elabdellaoui, ayrılık iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlamıştı.

İşte Omar'ın yaptığı açıklama;

"Sevgili Galatasaray ailem, benimle ilgili medyada çıkan haberlere inanmak yerine gerçeği benden öğrenmenizi istedim. Sezon öncesi menajerim, beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti. Hocamızla konuşup, kendisi bana planlarının içinde olduğunu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını ve burada kalmak ve takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim.

Sadece birkaç gün önce, transfer sezonunun kapanmasına az süre kala; Cenk Ergün bana, kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi. Ona, bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim.