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    Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe 3 santrfora kitlendi

    Maxi Gomez defteri kapandı. Fener yönetimi 1 hafta içinde golcü trnasferini bitirmek için zamana karşı yarış başlattı. Listenin başında Leverkusen’in İranlı golcüsü Sardar Azmoun var. Luis Muriel ve Batshuayi için de temaslar sürüyor.

    Transferde sil baştan

    Fenerbahçe'de santrfor transferinde yeniden başa dönüldü. Kendisi ve kulübü ile hemen her konuda anlaşma sağlandığı iddia edilen Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasının ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi.



    Şu anda transfer görüşmeleri için 3 gündür Avrupa'da olan Başkan Ali Koç'un transfer görüşmelerini bizzat yönettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Bayer Leverkusen'in 27 yaşındaki İranlı golcüsü Sardar Azmoun olduğu öğrenildi. Ancak oyuncunun maliyeti oldukça yüksek.



    MURIEL ATALANTA'DAN AYRILIYOR
    Atalanta'dan ayrılacak olan ve sözleşmesinin son senesinde olan Kolombiyalı golcü Luis Muriel için de temas kurulduğu öğrenilirken, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi için de temaslar devam ediyor. Fenerbahçe'nin 8 Eylül tarihine kadar bu 3 isimden birisini getirmesi bekleniyor. Sol gelen bilgilere göre Leverkusen'in 12 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirime gittiği ancak ücreti peşin istediği belirtiliyor. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki 2-3 gün içindeki temaslarının kritik öneme sahip olduğu yeni transferin Kayseri maçından sonra açıklanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

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