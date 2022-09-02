Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe 3 santrfora kitlendi





MURIEL ATALANTA'DAN AYRILIYOR

Atalanta'dan ayrılacak olan ve sözleşmesinin son senesinde olan Kolombiyalı golcü Luis Muriel için de temas kurulduğu öğrenilirken, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi için de temaslar devam ediyor. Fenerbahçe'nin 8 Eylül tarihine kadar bu 3 isimden birisini getirmesi bekleniyor. Sol gelen bilgilere göre Leverkusen'in 12 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirime gittiği ancak ücreti peşin istediği belirtiliyor. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki 2-3 gün içindeki temaslarının kritik öneme sahip olduğu yeni transferin Kayseri maçından sonra açıklanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

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