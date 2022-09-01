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    • Spor
    • 01.09.2022 10:37
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    • 01.09.2022 10:54
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    Fenerbahçe'de hücuma ya Muriel ya Serdar Azmoun

    Transferde çalışmalarına son hızda devam eden Fenerbahçe'de uzun uğraşlar verilen Maxi Gomez, Trabzonspor ile anlaşma imzalamaya çok yakın... Bu gelişme sonrasında yeniden alternatif üretmeye başlayan sarı lacivertliler, Atalanta'dan Luis Muriel ve Bayer Leverkusen'den Serdar Azmoun'u gündemine aldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ya Muriel ya Azmoun!

    Transfer çalışmalarına son hızda devam eden ve takıma bir forvet oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe'de ana hedef Maxi Gomez'di. Trabzonspor'un oyuncu için devreye girmesinden sonra transferde işi zora giren sarı lacivertliler, alternatif isimlere yöneldi.

    Kanarya, Gomez'in alternatifi olarak Atalanta'da forma giyen Luis Muriel ve Bayer Leverkusen'de oynayan Serdar Azmoun ile ilgileniyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Luis Muriel ile görüşmelere başladı. Oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe, transferde henüz ileri seviyeye geçemese de çalışmalar sürüyor.

    5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Serdar Azmoun için ise fiyat isteyen sarı lacivertlilere ise Bayer Leverkusen'e 12 milyon Euro bedel istendi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bonserviste indirim yapılması talep edildi ve beklemeye geçildi.

    SEVILLA'DA PARLADI

    2019/20 sezonunun başında 21.2 milyon Euro bonservis bedeli ile Sevilla'dan Atalanta'ya geçen Luis Muriel, çıktığı 131 karşılaşmada 59 gol ve 22 asist ile oynadı. 3 haftası geride kalan İtalya Serie A'nın 2022/23 sezonunda 3 karşılaşmaya çıkan Kolombiyalı golcü, 124 dakika sahada kalırken, gol veya asist katkısı üretemedi.

        BEKLENENİ VEREMEDİ

        Zenit ve Rubin Kazan ile Rusya Premier Ligi'nin altını üstüne getiren İranlı golcü Serdar Azmoun ise 2021/22 sezonunun devre arasında Leverkusen'e geçmiş ve beklenenin altında kalmıştı.

        Leverkusen forması ile 16 karşılaşmada şans bulan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 3 asist ile oynadı. Zenit'te 3 sezon geçiren ve 104 karşılaşmaya çıkan Azmoun, 62 gol ve 23 asistlik katkı sunmuştu. 2021 yılında Rusya Ligi'nde attığı 19 gol ile gol krallığı yaşayan Azmoun, toplara yaptığı sert ve keskin vuruşları ile tanınıyor.

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