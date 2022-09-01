Fenerbahçe'de hücuma ya Muriel ya Serdar Azmoun

Transfer çalışmalarına son hızda devam eden ve takıma bir forvet oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe'de ana hedef Maxi Gomez'di. Trabzonspor'un oyuncu için devreye girmesinden sonra transferde işi zora giren sarı lacivertliler, alternatif isimlere yöneldi.
Kanarya, Gomez'in alternatifi olarak Atalanta'da forma giyen Luis Muriel ve Bayer Leverkusen'de oynayan Serdar Azmoun ile ilgileniyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Luis Muriel ile görüşmelere başladı. Oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe, transferde henüz ileri seviyeye geçemese de çalışmalar sürüyor.
5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Serdar Azmoun için ise fiyat isteyen sarı lacivertlilere ise Bayer Leverkusen'e 12 milyon Euro bedel istendi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bonserviste indirim yapılması talep edildi ve beklemeye geçildi.
SEVILLA'DA PARLADI
2019/20 sezonunun başında 21.2 milyon Euro bonservis bedeli ile Sevilla'dan Atalanta'ya geçen Luis Muriel, çıktığı 131 karşılaşmada 59 gol ve 22 asist ile oynadı. 3 haftası geride kalan İtalya Serie A'nın 2022/23 sezonunda 3 karşılaşmaya çıkan Kolombiyalı golcü, 124 dakika sahada kalırken, gol veya asist katkısı üretemedi.