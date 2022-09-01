Fenerbahçe'de hücuma ya Muriel ya Serdar Azmoun

Transfer çalışmalarına son hızda devam eden ve takıma bir forvet oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe'de ana hedef Maxi Gomez'di. Trabzonspor'un oyuncu için devreye girmesinden sonra transferde işi zora giren sarı lacivertliler, alternatif isimlere yöneldi.

Kanarya, Gomez'in alternatifi olarak Atalanta'da forma giyen Luis Muriel ve Bayer Leverkusen'de oynayan Serdar Azmoun ile ilgileniyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Luis Muriel ile görüşmelere başladı. Oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe, transferde henüz ileri seviyeye geçemese de çalışmalar sürüyor.