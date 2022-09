Mauro Icardı'den Fenerbahçeli yöneticilerin görüşme talebine veto

YENGE MESAJI YOLLADI!

Galatasaray'a transferi an meselesi olan Mauro Icardi için artık geri sayıma geçilirken dün oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli forvetin eşi ve menajeri Wanda Nara, Instagram üzerinden paylaştığı fotonun altına bir Galatasaray taraftarının yazdığı "Come to Galatasaray" mesajını beğendi. Nara'nın bu hamlesi transfer sinyali olarak değerlendirildi.



