Mauro Icardı'den Fenerbahçeli yöneticilerin görüşme talebine veto

Cimbom uzun süredir uğraştığı Mauro Icardi transferinde en büyük engeli de aştı. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresi dün kapanırken, Arjantinli yıldız hiçbir takımdan teklif almayınca PSG'de kaldı.
MAAŞININ YARISI ÖDENECEK
Bu gelişme Galatasaray'da büyük bir sevinç yarattı. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar artık Mauro Icardi'nin İstanbul'a seyahat hazırlıklarına başladı. İtalya ve Fransa'da yayın yapan önemli gazeteler yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu duyuruyor. Haberlerde, Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'nin maaşının yarısına yakınını karşılaşacağı ve PSG'ye kiralama bedeli ödemeyeceği vurgulandı. Öte yandan dün Tangocu ile ilgili çok flaş bir gelişme yaşandı. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ile temasa geçtiği ortaya çıktı. Ancak yıldız futbolcunun, "Ben Galatasaray'a söz verdim. Sizinle görüşemem" diyerek Sarı- Lacivertliler'i geri çevirdiği belirlendi.
İSTANBUL'DA KARARINI VERDİ
15 gün önce eşi Wanda Nara ile birlikte İstanbul'a gelen Icardi, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmeden çok etkilenmiş ve transferle ilgili kararını yapılan bu zirvenin ardından vermişti. 29 yaşındaki forvetin pazar gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.