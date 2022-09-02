Mauro Icardı'den Fenerbahçeli yöneticilerin görüşme talebine veto





MAAŞININ YARISI ÖDENECEK

Bu gelişme Galatasaray'da büyük bir sevinç yarattı. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar artık Mauro Icardi'nin İstanbul'a seyahat hazırlıklarına başladı. İtalya ve Fransa'da yayın yapan önemli gazeteler yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu duyuruyor. Haberlerde, Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'nin maaşının yarısına yakınını karşılaşacağı ve PSG'ye kiralama bedeli ödemeyeceği vurgulandı. Öte yandan dün Tangocu ile ilgili çok flaş bir gelişme yaşandı. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ile temasa geçtiği ortaya çıktı. Ancak yıldız futbolcunun, "Ben Galatasaray'a söz verdim. Sizinle görüşemem" diyerek Sarı- Lacivertliler'i geri çevirdiği belirlendi.