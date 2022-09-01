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    • Spor
    • 01.09.2022 11:30
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    • 01.09.2022 12:22
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    Maxi Gomez Trabzonspor'a doğru! Dikkat çeken Muslera detayı

    Fenerbahçe'nin uzun süredir uğraş verdiği ancak Trabzonspor ile anlaşan Maxi Gomez transferinde flaş bir detay ortaya çıktı. Cornelius'u Kopenhag'a 6 milyon Euro karşılığında gönderen ve Umut Bozok ile Maxi Gomez'i toplamda 6 milyon Euro civarında bir ücrete tamamlayan Fırtına'nın, Uruguaylı Gomez'in transferinde Muslera'nın da payının olduğu ortaya çıktı. İşte transferin perde arkası...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Hiç düşünmeden git

    Trabzonspor durdu durdu yine turnayı gözünden vurdu. Karadeniz Fırtınası'nda Andreas Cornelius'un ayrılışı sonrası dün taraftarlar kara düşünüyordu. Ancak dün gece yarısı operasyonuyla Fenerbahçe'nin elinden Uruguaylı yıldız golcü Maxi Gomez'i alan Trabzonspor büyük bir transfer hamlesi yaptı.

    CORNELIUS'UN PARASI İKİ KLAS İSME

    Andreas Cornelius'u Kopenhag'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle satan Trabzonspor, dün iki klas golcüyü 6 milyon Euro'yu bulmayan bir bonservis bedeliyle transfer etti.

    Fırtına, Umut Bozok için 2.2, Gomez için ise 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu büyük transfer başarısı sonrası sosyal medyadan yönetime övgü dolu sözler sarf edildi.

        ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI

        Trabzonspor'un yeni santraforu Maxi Gomez ile ilgili dün önemli gelişmeler yaşandı. Transfer 1 gün içerisinde bitti ancak hareketli saatler yaşandı. Valencia'nın yıldızı Maxi Gomez, milli takımdan arkadaşı Galatasaraylı Fernando Muslera ile görüştü.

        "DÜŞÜNMEDEN GİT"

        Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez, Trabzonspor'la transfer görüşmesi yaparken vatandaşı Muslera'dan Trabzonspor için bilgiler aldı. Muslera, Maxi Gomez'e "Hiç düşünmeden Trabzonspor'a imza at" dedi.

        Gomez, maddi şartlarda anlaştığı Trabzonspor hakkında övgü dolu sözler duyunca tereddüt etmeden bordo-mavililere 'Evet' dedi. Karadeniz Fırtınası'nın yeni yıldızı bugün İstanbul'a gelerek yönetimle bir araya gelecek.
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            Haberler Spor Maxi Gomez Trabzonspor'a doğru! Dikkat çeken Muslera detayı
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