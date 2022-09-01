Maxi Gomez Trabzonspor'a doğru! Dikkat çeken Muslera detayı

Trabzonspor durdu durdu yine turnayı gözünden vurdu. Karadeniz Fırtınası'nda Andreas Cornelius'un ayrılışı sonrası dün taraftarlar kara düşünüyordu. Ancak dün gece yarısı operasyonuyla Fenerbahçe'nin elinden Uruguaylı yıldız golcü Maxi Gomez'i alan Trabzonspor büyük bir transfer hamlesi yaptı.
CORNELIUS'UN PARASI İKİ KLAS İSME
Andreas Cornelius'u Kopenhag'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle satan Trabzonspor, dün iki klas golcüyü 6 milyon Euro'yu bulmayan bir bonservis bedeliyle transfer etti.
Fırtına, Umut Bozok için 2.2, Gomez için ise 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu büyük transfer başarısı sonrası sosyal medyadan yönetime övgü dolu sözler sarf edildi.