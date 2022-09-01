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    • 01.09.2022 11:20
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    Son dakika: Emre Belözoğlu'na UEFA’dan flaş ceza

    Son dakika haberi... Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'na UEFA'dan flaş bir ceza geldi. Genç teknik adam, takımının Maccabi Netanya ile karşılaştığı UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında 'Gölge antrenörlük' yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DHA
    Emre Belözoğlu’na flaş ceza!

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

    Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi.


    Öte yandan Belözoğlu'na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi.
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        Haberler Spor Son dakika: Emre Belözoğlu'na UEFA’dan flaş ceza
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