Son dakika: Emre Belözoğlu'na UEFA’dan flaş ceza

Başakşehir Kulübü'ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi. Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.

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