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    • Spor
    • 01.09.2022 11:42
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    • 01.09.2022 11:45
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    Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrılıyor! Schalke iddiası

    Almanya'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen, sonrasında ise Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, siyah beyazlı forma ile beklentilerin çok ama çok uzağında kaldı. Beşiktaş yönetiminin yola devam etmeme kararı aldığı Karaman için Almanya kulüpleri kapıyı çalmaya başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Kenan Karaman’dan sürpriz transfer!

    Beşiktaş'a geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Kenan Karaman'a yeniden Almanya yolu gözüktü. Siyah-beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı ancak hiç verim alamadığı yıldız oyuncu Bundesliga'nın köklü kulübüyle temas halinde.

    Kartal'da bu sezon çıkış yapması beklenen ancak hiçbir gelişim göstermeyen Kenan Karaman, Schalke ile 3 yıllık sözleşme imzalamak üzere... Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre transferde önemli mesafe kat edildi.

    TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

    Beşiktaş'ın on oynadığı Sivasspor maçının 62. dakikasında Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olan Kenan Karaman, taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalmıştı.

        36 DAKİKA SAHADA KALDI

        Siyah-beyazlıların geçen yıl Temmuz ayında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kenan Karaman, bu süreçte 35 karşılaşmada forma şansı buldu. 2 gol atarken 2 asist yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon toplamda 36 dakika görev aldı.

        KISA SÜREDE GİDECEK

        Almanya'da Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf takımlarının formasını giyen Kenan Karaman'ın takımdan ayrılışına yönetimin onay verdiği ve transfer görüşmelerinin kısa sürede sonuçlanacağı belirtildi.

        Tecrübeli oyuncu, 102 Bundesliga maçında rakip fileleri 13 kez havalandırırken 6 da asist yapmayı başardı. 31 kez Türk Milli Takım formasını terleten Kenan Karaman'ın 6 golü bulunuyor.

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        Haberler Spor Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrılıyor! Schalke iddiası
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