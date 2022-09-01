Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrılıyor! Schalke iddiası

Beşiktaş'a geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Kenan Karaman'a yeniden Almanya yolu gözüktü. Siyah-beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı ancak hiç verim alamadığı yıldız oyuncu Bundesliga'nın köklü kulübüyle temas halinde.
Kartal'da bu sezon çıkış yapması beklenen ancak hiçbir gelişim göstermeyen Kenan Karaman, Schalke ile 3 yıllık sözleşme imzalamak üzere... Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre transferde önemli mesafe kat edildi.
TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
Beşiktaş'ın on oynadığı Sivasspor maçının 62. dakikasında Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olan Kenan Karaman, taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalmıştı.