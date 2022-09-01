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    • Spor
    • 01.09.2022 11:52
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    • 01.09.2022 11:52
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    Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağını açtı

    Forvet transferinde Maxi Gomez ile anlaşmak için büyük efor harcayan ancak oyuncuyu ezeli rakiplerinden Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'de ortalık yangın yerine döndü. Sarı lacivertli taraftarlar, transferde netice alamayan Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte o tepkilerden öne çıkanlar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Taraftar Koç’a isyan bayrağını açtı!

    Golcü transferi için büyük uğraş veren ancak sonunda görüştüğü yıldız golcüyü ezeli rakibi Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a büyük tepki var… Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Koç'u istifaya davet etti.

    YERDEN YERE VURDULAR

    Fenerbahçe taraftarı, Uruguaylı yıldız golcü Maxi Gomez'in Trabzonspor ile anlaşmasından sonra adeta isyan etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, günlerdir bu transfer ile uğraşan ve sonuç alamayan başkanlarını adeta yerden yere vuruyor.

    #AliKocİstifa

    AliKocistifa hashtagi ile tepkilerini dile getiren Fenerbahçe taraftarı, 8 yıllık şampiyonluk özleminin verdiği stresin yanı sıra golcü transferinin sonuçlanamaması nedeniyle bir hayli gergin…

    İşte o tepkiler:

    - Cornelius gider gitmez adamlar sabah Umut Bozok gece de 1 yıldır forvet ihtiyacın var ve 3 aydır alsam mi diye düşündüğün Maxi Gomez'i alıyorlar. Yazıklar olsun paran da senin olsun düş artık yakamızdan…

    - Bruma, Arao, Gustavo üçlüsüne verilen bonservis 10 milyon Euro… Bir Cavani alabilirdik.


    - Ali başkan artık bırak, istifa et! Yordun gücümüz kalmadı seninle uğraşmaya… Fenerbahçe'yi bitirdin yeter artık git lütfen rica ediyorum lütfen git…

    - Maxi Gomez için bütün pazarlığı yapıyor yaptığı pazarlıkta rakibi Trabzonspor'a oyuncuyu kaptırıyor. Sen gerçekten Fenerbahçeli değil Fenerbahçe düşmanısın! Ali Koç koskoca Fener'i ne hale getirdin…

    - 1 aydır uğraşıp imza aşamasına getirdiğin Maxi Gomez'i menajerlerin oyununa gelip alamayacağını bildiğimiz Sardar Azmoun ve Muriel için beklemeye alıyorsun. Gomez ve Valencia kulübü sana bu tavrından dolayı kapılarını kapatıyor. Bu rezilliğin affı yok…

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    Haberler Spor Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a isyan bayrağını açtı
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