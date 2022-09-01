Trabzonspor transferde büyük atakta! Yusuf Yazıcı ve Masouras masada

YUNAN YILDIZ İÇİN UĞRAŞ VERİLİYOR

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'ya da transfer ederek yıldızlarla dolu kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Bordo-mavililer, milli oyuncunun transferi dışında bugün Yunan yıldız Georgios Masouras için de sıcak saatler yaşıyor.