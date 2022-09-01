Trabzonspor transferde büyük atakta! Yusuf Yazıcı ve Masouras masada

Transferin son günlerinde atağa kalkan Trabzonspor, oldukça hareketli saatler yaşıyor. Dün Umut Bozok'u Trabzon'a getiren ardından gece saatlerinde Uruguaylı yıldız golcü Maxi Gomez ile anlaşan Fırtına, yeni transferler için büyük uğraş veriyor.
HEDEF ESKİ YILDIZ
Karadeniz Fırtınası, eski yıldızını tekrar yuvaya döndürmek için sıcak saatler yaşıyor. Transferdeki son durum önümüzdeki saatlerde şekillenecek. Trabzonspor, Lille'e sattığı eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
BÜYÜK GELİR ELDE EDİLMİŞTİ
2019 yılında 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan Trabzonspor, genç yıldızdan 18.5 milyon Euro gelir elde etmişti.