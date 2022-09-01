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    • Spor
    • 01.09.2022 12:03
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    • 01.09.2022 12:06
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    Trabzonspor transferde büyük atakta! Yusuf Yazıcı ve Masouras masada

    Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da bir yandan ayrılıklar yaşanırken bir yandan da takıma katılacak isimler üzerine yoğun bir uğraş veriliyor. Bordo mavililer, Yusuf Yazıcı ve Georgios Masouras için devreye girdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Transfer ’Fırtına’sı dinmiyor!

    Transferin son günlerinde atağa kalkan Trabzonspor, oldukça hareketli saatler yaşıyor. Dün Umut Bozok'u Trabzon'a getiren ardından gece saatlerinde Uruguaylı yıldız golcü Maxi Gomez ile anlaşan Fırtına, yeni transferler için büyük uğraş veriyor.

    HEDEF ESKİ YILDIZ

    Karadeniz Fırtınası, eski yıldızını tekrar yuvaya döndürmek için sıcak saatler yaşıyor. Transferdeki son durum önümüzdeki saatlerde şekillenecek. Trabzonspor, Lille'e sattığı eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

    BÜYÜK GELİR ELDE EDİLMİŞTİ

    2019 yılında 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan Trabzonspor, genç yıldızdan 18.5 milyon Euro gelir elde etmişti.

        TRANSFERİ BİR BAŞKA TRANSFERE BAĞLI

        Fransız ekibi Lille, Adam Ounas transferi için Napoli ile görüşüyor. Eğer Lille oyuncuyu alırsa Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor'a onay verecek. Ounas transferinin olumlu ilerlediği ve Lille başkanının Yazıcı transferine onay vereceği iddia ediliyor.

        YUNAN YILDIZ İÇİN UĞRAŞ VERİLİYOR

        Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'ya da transfer ederek yıldızlarla dolu kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Bordo-mavililer, milli oyuncunun transferi dışında bugün Yunan yıldız Georgios Masouras için de sıcak saatler yaşıyor.

        BAKASETAS TRANSFER İÇİN DEVREDE

        Karadeniz Fırtınası, Yunan yıldız ile her konuda anlaşma sağladı. Olympiakos kulübü onay verdiği anda transfer tamamlanacak. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas da aracılık yapıyor.

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        Haberler Spor Trabzonspor transferde büyük atakta! Yusuf Yazıcı ve Masouras masada
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