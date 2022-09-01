Eurobasket 2022 bugün başlayacak! Milli takımımız Karadağ ile karşılaşacak





MADALYA ALABİLİRİZ

Milli Takımımız'ın başantrenörü Ergin Ataman A grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da bugün oynanacak Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli coach,"Bu turnuvalarda maç maç düşünmemiz lazım. Karadağ'ın çok tecrübeli oyuncuları var. Özellikle pota altında Bojan Dubljevic, Avrupa'nın en skorer oyuncularından biri. Kısalarda Perry Mihalovic ve Popovich'in de skor güçlerinin yüksek olduğunu gördük" dedi. Letonya ve Sırbistan maçlarında savunmada ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Ergin Ataman," Karadağ maçına daha tempolu, daha agresif bir savunma ile başlamayı planlıyoruz."diye konuştu. Zorlu maç saat 17.15 başlayacak.