Eurobasket 2022 bugün başlayacak! Milli takımımız Karadağ ile karşılaşacak

Gürcistan, Almanya, İtalya ve Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) bugün başlayacak. Madalya hedefiyle yola çıkan 12 Dev Adam, A Grubu'nda Karadağ, Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile birlikte yer alacak.
GRUP MAÇLARI TİFLİS'TE
Milli Takımımız grubundaki ilk maçında Karadağ ile karşılaşacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu karşılaşmaları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu mücadeleleri İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak. Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek. Eurobasket 2022'de toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.
İLK 4 TAKIM TURLAYACAK
Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle son 16 turunda karşılaşacak. Şampiyonada daha sonra oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından madalyalar sahibini bulacak.