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    Eurobasket 2022 bugün başlayacak! Milli takımımız Karadağ ile karşılaşacak

    A Grubu’nda Karadağ, Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile birlikte yer alan 12 Dev Adam bugün Eurobasket macerasına başlayacak. Türkiye’nin kalbi Ergin Ataman’ın öğrencileriyle atacak.

    Attığınız basket olsun

    Gürcistan, Almanya, İtalya ve Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) bugün başlayacak. Madalya hedefiyle yola çıkan 12 Dev Adam, A Grubu'nda Karadağ, Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile birlikte yer alacak.



    GRUP MAÇLARI TİFLİS'TE
    Milli Takımımız grubundaki ilk maçında Karadağ ile karşılaşacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu karşılaşmaları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu mücadeleleri İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak. Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek. Eurobasket 2022'de toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.



    İLK 4 TAKIM TURLAYACAK
    Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle son 16 turunda karşılaşacak. Şampiyonada daha sonra oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından madalyalar sahibini bulacak.



        İŞTE 12 DEV ADAM
        S.Larkin Guard
        Ş.Hazer Guard
        Y.Saybir Forvet
        O.Bitim Forvet
        C.Osman Forvet
        M.Mahmutoğlu Guard
        S.Kabaca Forvet
        S.Şanlı Pivot
        B.Tuncer Guard
        F.Korkmaz Guard
        A.Şengün Forvet
        E.Osmani Pivot



        MADALYA ALABİLİRİZ
        Milli Takımımız'ın başantrenörü Ergin Ataman A grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da bugün oynanacak Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli coach,"Bu turnuvalarda maç maç düşünmemiz lazım. Karadağ'ın çok tecrübeli oyuncuları var. Özellikle pota altında Bojan Dubljevic, Avrupa'nın en skorer oyuncularından biri. Kısalarda Perry Mihalovic ve Popovich'in de skor güçlerinin yüksek olduğunu gördük" dedi. Letonya ve Sırbistan maçlarında savunmada ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Ergin Ataman," Karadağ maçına daha tempolu, daha agresif bir savunma ile başlamayı planlıyoruz."diye konuştu. Zorlu maç saat 17.15 başlayacak.



        A Grubu Türkiye-İspanya-Gürcistan-Karadağ-Belçika-Bulgaristan
        B Grubu Almanya-Macaristan-Slovenya-Litvanya-Bosna-Fransa
        C Grubu Yunanistan-Estonya-Ukrayna-Britanya-İtalya-Hırvatistan
        D Grubu Hollanda-Finlandiya-Polonya-Çekya-İsrail-Sırbistan



            MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI



            GÜNÜN PROGRAMI



            SÜPER YILDIZLAR SAHNEDE
            Bugün start alacak olan EuroBasket 2022'de çok sayıda NBA yıldızı boy gösterecek Özellikle Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ve Nikolo Jokic'in performansı merakla bekleniyor. Milli Takımımız'da Alperen Şengün, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman görev yapacak. İşte EuroBasket 2022'de forma giyecek önemli NBA oyuncuları: Fransa: Evan Fournier, Rudy Gobert. Almanya: Dennis Schroder, Daniel Theis. Hırvatistan: Bojan Bogdanovic, Dario Saric. Yunanistan: Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo. Slovenya: Vlatko Cancar, Luka Doncic, Goran Dragic. İspanya: Usman Garuba, Juancho Hernangomez. İtalya: Danilo Gallinari. Litvanya: Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas. Sırbistan: Nikola Jokic. Finlandiya: Lauri Markkanen. Karadağ: Marko Simonovic.

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