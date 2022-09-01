Ajax'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Magallan bombası
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan ve performansı yer yer eleştirilere sebep olan Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızda devam ediyor. Sarı kırmızılılar, forvete transfer yapmak isterken, Marcao'dan boşalan stoper pozisyonuna da bir transfer yappmak istiyor. Cimbom, gündemine Ajax'ın yıldızı Lisandro Magallan'ı aldı. Peki Lisandro Magallan kimdir? Cevabı haberimizde...
01.09.2022 09:34 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:34
Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray, ana hedefi olan forvet transferinin yanında takıma bir de stoper oyuncusu kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.