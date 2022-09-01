Ajax’ın yıldızı Galatasaray’a geliyor! Magallan bombası

Fotomaç'ta yer alan iddiaya göre, Okan Buruk oyuncu ile görüntülü olarak görüştü ve kendisini takımında görmek istediğini iletti. Geride bıraktığımız sezonu Anderlecht'te kiralık olarak geçiren Magallan, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.