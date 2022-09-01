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Ajax'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Magallan bombası

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan ve performansı yer yer eleştirilere sebep olan Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızda devam ediyor. Sarı kırmızılılar, forvete transfer yapmak isterken, Marcao'dan boşalan stoper pozisyonuna da bir transfer yappmak istiyor. Cimbom, gündemine Ajax'ın yıldızı Lisandro Magallan'ı aldı. Peki Lisandro Magallan kimdir? Cevabı haberimizde...

takvim.com.tr
Fotomaç
01.09.2022 09:34 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:34
Ajax’ın yıldızı Galatasaray’a geliyor! Magallan bombası

Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray, ana hedefi olan forvet transferinin yanında takıma bir de stoper oyuncusu kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ajax’ın yıldızı Galatasaray’a geliyor! Magallan bombası

Süper Lig'in 2022/23 sezonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde hata yapmak istemiyor. Stoper oyuncusu konusunda ince eleyip sık dokuyan Galatasaray yönetimi, Ajax'ın Arjantinli stoperi Lisandro Magallan'ın peşinde düştü.

Ajax’ın yıldızı Galatasaray’a geliyor! Magallan bombası

Boca Juniors'un büyük bir gelişim beklediği Magallan, Rosario Central ve Defensa kulüplerinde kiralık olarak oynadıktan sonra sarı lacivertlilerin as takımında oynamaya başladı.

Ajax’ın yıldızı Galatasaray’a geliyor! Magallan bombası

TEKNİK ADAM DEVREDE

Teknik adam Okan Buruk da transfer için devreye girdi.

Ajax’ın yıldızı Galatasaray’a geliyor! Magallan bombası

Fotomaç'ta yer alan iddiaya göre, Okan Buruk oyuncu ile görüntülü olarak görüştü ve kendisini takımında görmek istediğini iletti. Geride bıraktığımız sezonu Anderlecht'te kiralık olarak geçiren Magallan, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.

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