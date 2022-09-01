Pele, Maradona, Ronaldo, Messi... Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de sordu, herkes araştırdı! En çok gol atan...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde futbolseverlerin ilgisini çekecek bir soru geceye damgasını vurdu. "Yarışmacıya yöneltilen "Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?" sorusu herkes tarafından araştırıldı. Şıklarda yer alan Pele, Maradona, Ronaldo ve Messi isimleri üzerinden doğru cevap tahminleri yürütüldü. Peki, kariyeri boyunca en çok golü hangi isim attı? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'deki o sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
01.09.2022 01:23 - Son Güncelleme: 01.09.2022 01:41
Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde futbolseverlerin ilgisini çekecek bir soru geceye damgasını vurdu.
"Yarışmacıya yöneltilen "Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?" sorusu herkes tarafından araştırıldı.
Kariyeri boyunca en çok golü kim atmıştır? | VİDEO
DOĞRU CEVAP: C ) RONALDO
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...