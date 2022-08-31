Fenerbahçe defans sıkıntısı için düğmeye bastı! Hedef 25'lik Lyanco





DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Daha önce Bologna ve Sao Paulo takımlarında da görev yapan Lyanco 10 kez Brezilya U23 takımında oynadı. 1.87 boyunda olan ve hava toplarındaki başarısı ile dikkatleri çeken Lyanco'nun piyasa değeri 5 milyon Euro. Transferde özellikle 1 Eylül sonrası önemli gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin listesinde Lyanco'nun dışında Rodrigo Becao, Leo Ortiz ve Nino gibi başka Brezilyalı stoperler de bulunuyor.

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