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    • Spor
    • 30.08.2022 15:52
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    • 30.08.2022 16:31
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    Fenerbahçe'de sürpriz stoper harekatı! İngiltere'den gelecek

    Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de Mauricio Lemos ve Gustavo Henrique'nin performansından memnun olmayan Jorge Jesus, takıma bir stoper daha kazandırmak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündemine ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen yıldız isim geldi. Transferin detaylarına ise takvim.com.tr ulaştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Fener’e stoperde sürpriz aday!

    Süper Lig'de ilk yenilgisini Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Son dönemde 3'lü savunmaya geçen Jorge Jesus'un forma verdiği Gustavo Henrique ve Mauricio Lemos'un beklentilerin çok altında kalması sonrası sağ stoper arayışlarına başlandı.

    HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA
    Çok sayıda ismi listesine alan sarı-lacivertlilerin resmi temas kurduğu yıldızı takvim.com.tr ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco Vojnovic için düğmeye bastı.

    Yönetimin, İngiliz ekibi ve Brezilyalı stoperin menajeriyle temas sağladığı öğrenildi.

        SATIN ALMA OPSİYONU İLE KİRALANACAK

        Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Lyanco'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2021 yılında 7.5 milyon Euro karşılığında Torino'dan Southampton'a transfer olan Brezilyalı yıldız bu sezon henüz forma şansı bulamadı.


        PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
        Daha önce Bologna ve Sao Paulo'da da görev yapan Lyanco 10 kez Brezilya U23 takımında oynadı. 1.87 boyunda olan ve hava toplarındaki başarısı ile dikkatleri çeken Lyanco'nun piyasa değeri 5 milyon Euro. Transferde özellikle 1 Eylül sonrası önemli gelişmeler bekleniyor.

        *Oyuncunun performans verilerine ulaşmak için görsele tıklayınız!

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