Fenerbahçe'de sürpriz stoper harekatı! İngiltere'den gelecek



PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Daha önce Bologna ve Sao Paulo'da da görev yapan Lyanco 10 kez Brezilya U23 takımında oynadı. 1.87 boyunda olan ve hava toplarındaki başarısı ile dikkatleri çeken Lyanco'nun piyasa değeri 5 milyon Euro. Transferde özellikle 1 Eylül sonrası önemli gelişmeler bekleniyor.

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