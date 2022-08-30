Fenerbahçe'de sürpriz stoper harekatı! İngiltere'den gelecek

Süper Lig'de ilk yenilgisini Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Son dönemde 3'lü savunmaya geçen Jorge Jesus'un forma verdiği Gustavo Henrique ve Mauricio Lemos'un beklentilerin çok altında kalması sonrası sağ stoper arayışlarına başlandı.
HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA
Çok sayıda ismi listesine alan sarı-lacivertlilerin resmi temas kurduğu yıldızı takvim.com.tr ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco Vojnovic için düğmeye bastı.
Yönetimin, İngiliz ekibi ve Brezilyalı stoperin menajeriyle temas sağladığı öğrenildi.