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    • 30.08.2022 16:09
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    • 30.08.2022 16:38
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    Son dakika: Trabzonspor Naci Ünüvar transferini duyurdu

    Son dakika haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni transferi Naci Ünüvar'ı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor transferi duyurdu!

    Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın Ajax'tan bir sezonluğuna kiralandığını ve kiralık bedeli olarak 150 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Trabzonspor, Naci Ünüvar'a 7.2 milyon TL garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

    Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda, Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir."

    Ajax altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve gelecekte dev kulüplerde forma giyme potansiyeli olduğu öngörülen Naci, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

        Sol kanat ve 10 numara mevkilerinde de oynayabilen 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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