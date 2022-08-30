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    Zİrveye Kartal pençesi! Beşiktaş, Sivasspor'u farklı geçerek liderlik koltuğunu kaptı

    Beşiktaş, 12 ve 42’de Muleka, 29’da Weghors t ile Yiğido karşısında ilk yarıda gol şov yaptı. .. Siyah-Beyazlılar, 4 hafta sonunda 10 puana ulaştı...

    10 numara 5 yıldız

    Beşiktaş Sivasspor'u 3-1 yenerek rakiplerinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı. 12. dakikada Weghorst, şık bir topuk pasıyla Muleka'yı gördü. Muleka'nın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0... 29'da Rosier'in adrese teslim ortasını Weghorst kafayla filelere gönderdi: 2-0.



    ALİ ŞAŞAL'I OMZUYLA AVLADI
    Beşiktaş müthiş bir tempo yakaladığı ilk yarının son dakikalarında 3. golü buldu. 42'de Masuaku'nun kullandığı köşe atışında Muleka'nın omzuyla vuruşunda, top ağlara gitti: 3-0.



    ROSİER İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    Kartal ikinci yarıda da etkili futbolunu sürdürdü. 66'da Kenan'ın pasında hücuma katılan Rosier, kaleci ile karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural gol izin vermedi.



        SİVAS'IN TEK SAYISI SABA'DAN
        81'de Cenk Tosun'un şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 86'da Saba müthiş bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-1. 88'de Njie'nin şutu direği yaladı. Kartal, 4. haftayı lider tamamladı.



        İLK YARILARDA ONUN HIZINA YETİŞİLMİYOR
        Beşiktaş Karagümrük maçında olduğu gibi Sivasspor maçına da müthiş bir tempoyla başladı. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan (8) ve isabetli şut çeken (16) takım Beşiktaş... Dün de 3 gol buldular.



        GÜÇLÜ BAŞLADIK MAÇI KOPARDIK
        Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nu kutlayarak başlayan Fransız teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan çok iyi bir maç oldu. Hafta hafta özgüvenimiz artıyor. Maça çok güçlü başladık. Bulduğumuz gollerle ilk yarıda maçı kopardık. Tabii iyi oyunumuzu 90 dakikaya yaymak isteriz ve bunun için çalışacağız. Eksik oyuncularımız var. Josef'in belki 10 güne daha ihtiyacı var. Bize güç katacaklar."



            40 YILLIK BEŞİKTAŞLI GİBİ!
            Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, Sivasspor maçında ortaya koyduğu performansla sınıfı geçmeyi başardı. Yıldız oyuncu teknik becerisinin yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle teknik direktör Valerien Ismael'in de gözüne girdi. 77 dakika sahada kalan Alli, ilk maçı olmasına rağmen uyum sorunu yaşamadı.



            BİTİRİM İKİLİ İŞ BAŞINDA!
            Beşiktaş'ın iki yıldızı ortaya koydukları performansla futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Muleka 2 golle yıldızlaşırken, Weghorst, 1 gol ve 1 asist üretti. Muleka, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2022'den bu yana en fazla gol atan oyuncu konumunda...



            ROSİER'DEN 12. ASİST
            Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Rosier, Süper Lig'deki 12. asistine imza attı. Tecrübeli oyuncu, Wout Weghorst'un attığı kafa golünde asisti yapan isimdi.
                Yerli ve milli pasaport dönemi! Basımına başlandı
                Haberler Spor Zİrveye Kartal pençesi! Beşiktaş, Sivasspor'u farklı geçerek liderlik koltuğunu kaptı
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