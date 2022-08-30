Zİrveye Kartal pençesi! Beşiktaş, Sivasspor'u farklı geçerek liderlik koltuğunu kaptı





GÜÇLÜ BAŞLADIK MAÇI KOPARDIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nu kutlayarak başlayan Fransız teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan çok iyi bir maç oldu. Hafta hafta özgüvenimiz artıyor. Maça çok güçlü başladık. Bulduğumuz gollerle ilk yarıda maçı kopardık. Tabii iyi oyunumuzu 90 dakikaya yaymak isteriz ve bunun için çalışacağız. Eksik oyuncularımız var. Josef'in belki 10 güne daha ihtiyacı var. Bize güç katacaklar."