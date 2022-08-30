Zİrveye Kartal pençesi! Beşiktaş, Sivasspor'u farklı geçerek liderlik koltuğunu kaptı

- Spor
- 30.08.2022 Gazete
SİVAS'IN TEK SAYISI SABA'DAN
81'de Cenk Tosun'un şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 86'da Saba müthiş bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-1. 88'de Njie'nin şutu direği yaladı. Kartal, 4. haftayı lider tamamladı.
İLK YARILARDA ONUN HIZINA YETİŞİLMİYOR
Beşiktaş Karagümrük maçında olduğu gibi Sivasspor maçına da müthiş bir tempoyla başladı. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan (8) ve isabetli şut çeken (16) takım Beşiktaş... Dün de 3 gol buldular.
GÜÇLÜ BAŞLADIK MAÇI KOPARDIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nu kutlayarak başlayan Fransız teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan çok iyi bir maç oldu. Hafta hafta özgüvenimiz artıyor. Maça çok güçlü başladık. Bulduğumuz gollerle ilk yarıda maçı kopardık. Tabii iyi oyunumuzu 90 dakikaya yaymak isteriz ve bunun için çalışacağız. Eksik oyuncularımız var. Josef'in belki 10 güne daha ihtiyacı var. Bize güç katacaklar."
40 YILLIK BEŞİKTAŞLI GİBİ!
Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, Sivasspor maçında ortaya koyduğu performansla sınıfı geçmeyi başardı. Yıldız oyuncu teknik becerisinin yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle teknik direktör Valerien Ismael'in de gözüne girdi. 77 dakika sahada kalan Alli, ilk maçı olmasına rağmen uyum sorunu yaşamadı.
ISMAEL'DEN İLK DUBLE!
Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Sivasspor (3-1) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) mağlup eden Besiktaş, Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Kara Kartal, ilk 4 haftadaki hücum gücüyle rakiplerine sert mesaj yolladı.