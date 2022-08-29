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    • Spor
    • 29.08.2022 22:51
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    • 29.08.2022 23:10
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    Efsaneyi tost yaptılar! Juventus efsanesi Nedved hovardalık peşinde

    Juventus'ta forma giydiği dönemde dünyanın en önemli futbolcuları arasında gösterilen ve Ballon D'or ödülünün de sahibi olan Çekyalı Pavel Nedved, bir gece kulübünde fena halde basıldı. Üç kadınla eğlenen Nedved, sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu. İşte o görüntüler...

    takvim.com.tr
    Efsaneyi tost yaptılar!

    İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un efsane ismi olan ve şimdilerde kulüpte yöneticilik görevini üstlenen Pavel Nedved, bu kez futbolu dışında bir olay ile gündeme bomba gibi oturdu.

    ÜÇ KADINLA DANS

    Geçtiğimiz günlerde 50. yaşına gelen Nedved, bir gece kulübünde olay görüntülere sebebiyet verdi. Üç genç kadınla kameralara yakalanan Juventus efsanesi, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

    JUVENTUS EFSANESİ PAVEL NEDVED FENA HALDE YAKALANDI | VİDEO

    Üstlerini çıkartan üç kadınla dans eden Juventus efsanesi, samimi görüntülere sebebiyet verirken, Juventus kulübü olayla ilgili bir açıklama yayınlamadı.

    Nedved, 25 yıllık eşi Ivana Nedved'den 2019 yılında ayrılmıştı.

        JUVENTUS'TA 8 YIL

        8 yıl boyunca futbolcu olarak görev yaptığı Juventus'ta şu anda yönetici olarak görev yapan Çekyalı efsane isim, 327 kez siyah beyazlı formayı sırtına geçirdi. Futbol oynadığı dönemde jenerasyonunun en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Nedved, Ballon D'or ödülünün de sahibi olmuştu.

        Kariyerinde 3 kez Serie A şampiyonu olma başarısı gösteren Nedved, Çekya'da 3 kez ve İtalya'da 1 kez yılın futbolcusu seçilmişti.

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        Haberler Spor Efsaneyi tost yaptılar! Juventus efsanesi Nedved hovardalık peşinde
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