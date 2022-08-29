Efsaneyi tost yaptılar! Juventus efsanesi Nedved hovardalık peşinde

JUVENTUS'TA 8 YIL

8 yıl boyunca futbolcu olarak görev yaptığı Juventus'ta şu anda yönetici olarak görev yapan Çekyalı efsane isim, 327 kez siyah beyazlı formayı sırtına geçirdi. Futbol oynadığı dönemde jenerasyonunun en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Nedved, Ballon D'or ödülünün de sahibi olmuştu.