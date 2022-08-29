Efsaneyi tost yaptılar! Juventus efsanesi Nedved hovardalık peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un efsane ismi olan ve şimdilerde kulüpte yöneticilik görevini üstlenen Pavel Nedved, bu kez futbolu dışında bir olay ile gündeme bomba gibi oturdu.
ÜÇ KADINLA DANS
Geçtiğimiz günlerde 50. yaşına gelen Nedved, bir gece kulübünde olay görüntülere sebebiyet verdi. Üç genç kadınla kameralara yakalanan Juventus efsanesi, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
JUVENTUS EFSANESİ PAVEL NEDVED FENA HALDE YAKALANDI | VİDEO
Üstlerini çıkartan üç kadınla dans eden Juventus efsanesi, samimi görüntülere sebebiyet verirken, Juventus kulübü olayla ilgili bir açıklama yayınlamadı.
Nedved, 25 yıllık eşi Ivana Nedved'den 2019 yılında ayrılmıştı.