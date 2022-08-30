Spor yazarlarından Konyaspor - Fenerbahçe maçının değerlendirmesi

GÜRCAN BİLGİÇ - ŞIMARIK!

Sezon başından beri F.Bahçe'nin verdiği mesaj; direkt rakip kaleye oynayıp, mümkün olduğunca çok pozisyona girip, tempoyu yüksek tutup, keyif veren bir oyunla kazan... Valencia'nın kırmızısı, eksik kalmak maçın kendi hikayesinde yer alacak ama 11 kişi oynarken de rakip kaleye şutun yoktu. Bir türlü anlam veremediğim üçlü (ya da beşli) defans kurgusundan hedefleri bazı maçlarda çalışacak Jesus'un. Ama sağ ve sol bekin orijinal değilse, bu düzenin zayıf karnı kanatları rakibe veriyorsun.