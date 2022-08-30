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    Fenerbahçe'ye soğuk duş! Konyaspor'a boyun eğdi

    Sezona fırtına gibi giren Valencia’nın 22. dakikada kırmızı kart görmesiyle şoka giren Fener pozisyona bile giremedi. 54'te Adil'in atılması ve Konya'nın da 10 kişi kalması Sarı-Lacivertliler'i kendine getiremedi. 66'da Muhammet'in golünü skoru belirledi.

    Demir darbesi

    Fener'e büyük şok... Üst üste aldığı flaş skorlarla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, Eskişehir'de oynanan maçta Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 22. dakikada Adil ile ikili mücadelesi sonrası Valencia kırmızı kart gördü ve Fener 10 kişi kaldı. 33'te Bytyqi'nin şutunu kaleci Altay kontrol etti.



    ÖNCE ATTIRDI, SONRA DA ATILDI!
    50. dakikadaki Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada Muric'in şutunu Altay kurtardı. 54'te ikinci sarı kartını gören Adil oyundan atıldı ve Konyaspor da 10 kişi kaldı.



    ALTAY'IN HAMLESİ YETERSİZ
    65. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasını geçen topa Muhammet Demir'in etkili kafa vuruşu Altay'ın hamlesine rağmen ağlara gitti: 1-0.



        IKPEAZU'NUN FÜZESİ DİREKTE!
        90+5. dakikada Ikpeazu'nun müthiş şutu üst direkten geri geldi. 90+6. dakikada ceza sahası içindeki Arao'nun kafa vuruşunu Sehic topu kontrol etti ve maç Konya'nın 1-0 üstünlüğü ile bitti.



        İŞTE MAÇIN EN KRİTİK POZİSYONU
        OYUN dengede giderken Valencia ile Konyasporlu Adi arasında gerginlik yaşandı. İtişmenin ardından Valencia'nın savurduğu ayak Adil'e çarptı. Maçın hakemi Arda Kardeşler bu pozisyonun ardından Valencia'ya kırmızı Adil'e de sarı kart gösterdi.



        KARİYERİNDE İLK DEFA KIRMIZI GÖRDÜ
        Süper Lig'in ilk 3 haftasında attığı 6 golle flaş bir çıkmış yakalayan Enner Valencia, maçın 22. dakikasında yaptığı hareketle oyundan atıldı. Ekvadorlu futbolcu böylece futbol kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Valencia, kırmızı kart kararının ardından büyük bir şok yaşadı. Valencia adeta kararın VAR'dan dönmesi için bekledi. Ama sonuç istediği gibi olmadı. Valencia'nın 1 ya da 2 maç ceza almasının söz konusu olduğu ifade ediliyor.



            ÖN BÖLGEDE DİNAMİK DEĞİLDİK
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulurdu. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'ye geldiğim günden bu yana oynadığımız maçlarda ilk kez takım istediklerimi uygulayamadı. Kırmızı kart organizasyonumuzu bozdu. Devre arasındaki değişikliklerle dengeayi sağladıkz ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta gösteremedik. Yenilginin nedeni bu" dedi.



            ZAJC: YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
            Miha Zajc, Konya önünde alınan 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. Sloven oyuncu, "Bizler açısından zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık. Olumlu yaptığımız işler vardı. Ancak yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız ve çalışacağız" ifadelerini kullandı.



            ARAO: İSTEMEDEN GERİ ÇEKİLDİK!
            Yenilginin ardından konuşan Arao, "10 kişi kalınca geri çekildik. Ama bunu istemsizce yaptık. Rakip de 10 kişi kalınca oyuna ortak olmak istedik ama bu kez gol yedik. Bu maçtan dersler çıkartıp önümüze bakmak zorundayız" dedi.
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                Haberler Spor Fenerbahçe'ye soğuk duş! Konyaspor'a boyun eğdi
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