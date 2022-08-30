Fenerbahçe'ye soğuk duş! Konyaspor'a boyun eğdi

ALTAY'IN HAMLESİ YETERSİZ
65. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasını geçen topa Muhammet Demir'in etkili kafa vuruşu Altay'ın hamlesine rağmen ağlara gitti: 1-0.
ALTAY'IN HAMLESİ YETERSİZ
65. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasını geçen topa Muhammet Demir'in etkili kafa vuruşu Altay'ın hamlesine rağmen ağlara gitti: 1-0.
İŞTE MAÇIN EN KRİTİK POZİSYONU
OYUN dengede giderken Valencia ile Konyasporlu Adi arasında gerginlik yaşandı. İtişmenin ardından Valencia'nın savurduğu ayak Adil'e çarptı. Maçın hakemi Arda Kardeşler bu pozisyonun ardından Valencia'ya kırmızı Adil'e de sarı kart gösterdi.
KARİYERİNDE İLK DEFA KIRMIZI GÖRDÜ
Süper Lig'in ilk 3 haftasında attığı 6 golle flaş bir çıkmış yakalayan Enner Valencia, maçın 22. dakikasında yaptığı hareketle oyundan atıldı. Ekvadorlu futbolcu böylece futbol kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Valencia, kırmızı kart kararının ardından büyük bir şok yaşadı. Valencia adeta kararın VAR'dan dönmesi için bekledi. Ama sonuç istediği gibi olmadı. Valencia'nın 1 ya da 2 maç ceza almasının söz konusu olduğu ifade ediliyor.
ÖN BÖLGEDE DİNAMİK DEĞİLDİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulurdu. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'ye geldiğim günden bu yana oynadığımız maçlarda ilk kez takım istediklerimi uygulayamadı. Kırmızı kart organizasyonumuzu bozdu. Devre arasındaki değişikliklerle dengeayi sağladıkz ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta gösteremedik. Yenilginin nedeni bu" dedi.
ZAJC: YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
Miha Zajc, Konya önünde alınan 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. Sloven oyuncu, "Bizler açısından zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık. Olumlu yaptığımız işler vardı. Ancak yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız ve çalışacağız" ifadelerini kullandı.
ARAO: İSTEMEDEN GERİ ÇEKİLDİK!
Yenilginin ardından konuşan Arao, "10 kişi kalınca geri çekildik. Ama bunu istemsizce yaptık. Rakip de 10 kişi kalınca oyuna ortak olmak istedik ama bu kez gol yedik. Bu maçtan dersler çıkartıp önümüze bakmak zorundayız" dedi.
BELALISI KONYASPOR!
F.Bahçe'nin 2019-2020 sezonundan bu yana ligde en çok (4) yenildiği takım Konyaspor oldu.
8 MAÇ SONRA GOL ATAMADI
Süper Lig'de 3 haftada attığı 13 golle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 8 resmi maç sonra ilk kez gol bulamadı.