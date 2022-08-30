Fenerbahçe'ye soğuk duş! Konyaspor'a boyun eğdi





KARİYERİNDE İLK DEFA KIRMIZI GÖRDÜ

Süper Lig'in ilk 3 haftasında attığı 6 golle flaş bir çıkmış yakalayan Enner Valencia, maçın 22. dakikasında yaptığı hareketle oyundan atıldı. Ekvadorlu futbolcu böylece futbol kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Valencia, kırmızı kart kararının ardından büyük bir şok yaşadı. Valencia adeta kararın VAR'dan dönmesi için bekledi. Ama sonuç istediği gibi olmadı. Valencia'nın 1 ya da 2 maç ceza almasının söz konusu olduğu ifade ediliyor.