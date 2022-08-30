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    • Spor
    • 30.08.2022 11:15
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    • 30.08.2022 11:36
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    Beşiktaş'ın yıldızı Muleka! 85 dakikada 1 atıyor

    Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile karşılaşan ve sahadan 3-1'lik net bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Jackson Muleka göstediği iki gollü performans sonrasında gündeme oturdu. Kongolu yıldız, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 85 dakikada bir gol kaydetmiş oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Muleka’yı tutana aşk olsun!

    Beşiktaş'ın yıldızı Süper Lig'in ilk 4 haftasında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kongolu santrafor, Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı.

    GOL MAKİNESİ
    22 yaşındaki Jackson Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 17 maçta 15 gol atarak muhteşem bir performansa imza attı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 85 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Sosyal medyada Muleka ile ilgili 'Gol makinesi' yorumları yapıldı.

    Geçen sezon Kasımpaşa'ya devre arasında transfer olan Muleka, attığı gollerle dikkat çekti. Yıldız futbolcu geçen sezon forma giydiği Alanyaspor, Fenerbahçe, Göztepe (2), Yeni Malatyaspor, Göztepe, Karagümrük, Adana Demirspor (2), Beşiktaş (2) ve Başakşehir maçlarında fileleri havalandırdı.

        KAYSERİ'DE TAKILDI

        Bu sezon ise Kayserispor'a karşı 57 dakika sahada kalıp gol atma başarısı gösteremeyen Muleka, Alanyaspor'a karşı ise yedek kulübesindeydi. Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalıp 1 gol atan Kongolu forvet, Sivasspor maçında 62 dakikaya 2 gol sığdırdı.


        13 kez Kongo Milli Takımı'nın formasını giyen Muleka'nın siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

        *Oyuncunun performans bilgilerine ulaşmak için görsele tıklayınız!

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