Beşiktaş'ın yıldızı Muleka! 85 dakikada 1 atıyor

Beşiktaş'ın yıldızı Süper Lig'in ilk 4 haftasında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kongolu santrafor, Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı.
GOL MAKİNESİ
22 yaşındaki Jackson Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 17 maçta 15 gol atarak muhteşem bir performansa imza attı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 85 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Sosyal medyada Muleka ile ilgili 'Gol makinesi' yorumları yapıldı.
Geçen sezon Kasımpaşa'ya devre arasında transfer olan Muleka, attığı gollerle dikkat çekti. Yıldız futbolcu geçen sezon forma giydiği Alanyaspor, Fenerbahçe, Göztepe (2), Yeni Malatyaspor, Göztepe, Karagümrük, Adana Demirspor (2), Beşiktaş (2) ve Başakşehir maçlarında fileleri havalandırdı.