Beşiktaş'ın yıldız transferi Dele Alli ilk sınavına çıkıyor | Spor haberleri

Beşiktaş'ta gündem Dele Alli... Siyah- Beyazlılar, İngiliz yıldızı transfer ederek yılın bombasını patlatmıştı. Kartal'a hazır gelen 26 yaşındaki 10 numaranın bugün sahne alması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in son antrenmanda ilk 11'de denediği yıldız oyuncu Sivasspor maçında sahne alacak. Beşiktaş bugün kapalı gişe oynayacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar, sezonun flaş transferi Dele Alli'yi ilk kez canlı olarak izleme fırsatı yakalayacak. Beşiktaş'ın bir başka yeni transferi Kerem Atakan Kesgin de bugün kadroda yer alacak.
ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında bugün Eskişehir'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Eskişehir'e gitti.
ROMA BELOTTİ'Yİ KADROSUNA KATTI
İtalya ligi takımlarından Roma Torino'dan ayrılan İtalyan forvet Andrea Belotti'yi 1 yıllığına renklerine bağladı. İmza sonrası konuşan golcü oyuncu yaptığı açıklamada, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.