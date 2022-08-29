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    Beşiktaş'ın yıldız transferi Dele Alli ilk sınavına çıkıyor | Spor haberleri

    Siyah-Beyazlılar’ın son idmanında 11’de denenen İngiliz yıldız, ilk sınavına çıkacak. Dolmabahçe’de adeta yer yerinden oynayacak. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Dele Alli heyecanı

    Beşiktaş'ta gündem Dele Alli... Siyah- Beyazlılar, İngiliz yıldızı transfer ederek yılın bombasını patlatmıştı. Kartal'a hazır gelen 26 yaşındaki 10 numaranın bugün sahne alması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in son antrenmanda ilk 11'de denediği yıldız oyuncu Sivasspor maçında sahne alacak. Beşiktaş bugün kapalı gişe oynayacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar, sezonun flaş transferi Dele Alli'yi ilk kez canlı olarak izleme fırsatı yakalayacak. Beşiktaş'ın bir başka yeni transferi Kerem Atakan Kesgin de bugün kadroda yer alacak.



    ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
    Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında bugün Eskişehir'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Eskişehir'e gitti.



    ROMA BELOTTİ'Yİ KADROSUNA KATTI
    İtalya ligi takımlarından Roma Torino'dan ayrılan İtalyan forvet Andrea Belotti'yi 1 yıllığına renklerine bağladı. İmza sonrası konuşan golcü oyuncu yaptığı açıklamada, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



        A. GÜCÜ ÖMER ERDOĞAN İLE ANLAŞMA SAĞLADI
        Süper Lig'de Karagümrük maçını 4-1 kaybeden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı karşılaşma sonunda istifa ittiğini açıklamıştı. Başkent ekbi teknik direktörlük için Ömer Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Genç hocanın kulüpten transfer ve bütçe konusunda isteklerde bulunduğu Bu isteklene onay çıkarsa resmi imzaların atılacağı öğrenildi.



        F1 BELÇİKA ETABINI VERSTAPPEN KAZANDI
        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 17.8 saniye arkasında 2. sırayı aldı. "Pole pozisyonu"ndaki Sainz ise liderin 26.8 saniye gerisinde 3. oldu. P Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 29. yarış birinciliğine ulaştı.



        MARSİLYA'YI ALEXİS SANCHEZ SIRTLADI
        Fransa LİGUE 1 4. hafta maçında Marsilya konuk olduğu Nice'i 3-0 mağlup ederek puanını 10 'a çıkardı. Konuk ekipte Sanchez 10 ve 42'de attığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı. 37'de Nuno Tavares farkı 3'e çıkardı. Konuk takımda Cengiz Ünder forma şansı bulamadı.



            TOTTENHAM FOREST'I HARRY KANE İLE GEÇTİ
            İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Tottenham Nottingham Forest'i deplasmanda Harry Kane'nin 5. ve 81. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. 29 yaşındaki golcü 4 hafta sonunda 4 gole ulaşmış oldu. Konuk takım bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti.



            GOL DÜELLOSUNU KAZANAN FRANKFURT
            Bundesliga 4. hafta maçında Frankfurt deplasmanda Bremen'i 4-3 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Gol düellosuna sahne olan maçta ilk yarıyı 3-2 önde kapatan Frankfurt 48'de Sow'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90+2'de Fülkkrug penaltıdan farkı 1'e indirdi. Maçta başka gol olmadı ve konuk takım sahadan 4-3 galip ayrıldı.



            SALLADIK AMA YIKAMADIK
            Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynana maçta konuk takım ilk dakikalardan itibaren üstünlügü ele aldı. 12 Dev Adam son çeyrekte yaptığı geri dönüşle skoru 71-71'de eşitledi. Ancak bu dönüş mağlubiyeti engelleyemedi. Sırbistan'da NBA yıldızı Nikola Jokic kaydettiği 24 sayıyla takımını galibiyete taşırken, milli takımda Cedi Osman'ın 22 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



                KOCAELİ GALİBİYETLE BAŞLADI
                TFF 2. Lig 2022-2023 sezonu Kırmızı Grup ilk hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Kocaelispor'un gollerini 38'de Okan Eken, 45'te Beykan Şimşek atarken. Kırklarelispor'un tek sayısı 80'de Can Tokcu'dan geldi. Diğer sonuçlar: Beyaz Grup: Düzce-Ankara: 3-1, İnegöl-Bayburt: 3-0, Arnavutköy- Sivas Bld: 2-1, Soma- Batman Petrol: 0-1, Nazilli Bld-Afyon: 1-1, Şanlıurfa-Çorum: 0-0, Erzincan Tarsus İY: 1-1, Menemen-Esenler Erok: 1-0, Isparta-Amed Sportif: 1-1. Kırmızı Grup: Adıyaman- 1461 Trabzon: 0-1, Van-Pazar: 1-0, Zonguldak- Fethiye: 4-2, Kastamonu-Serik Bld: 1-2, Etimesgut Bld-Sarıyer: 1-1, İskenderun-Balıkesir: 1-0, Diyarbekir-Uşak: 1-0.



                KAYSERİ RAHAT KAZANDI
                Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında dün Kayserispor sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi ekip 22. dakikada geliştirdiği hücumda Campanharo'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Onur Bulut'un vuruşuyla 1-0 yakaladı. Konuk takımın ataklarında kaleci Bilal geçit vermezken, Kayseni 45+3'te penaltı kazandı. Topun başına geçen Mame Thiam geçti. Thiam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.. 72'de kullanılan taç atışı sonrası Gavranovic yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekipte Ramazan 87'de attığı golle skoru belirledi.



                KASIMPAŞA 3 PUANI TATTI
                Kasımpaşa Hatayspor'u Hajradinovic'inin attı golle 1-0 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 36'da bulduğu golle önde kapattı. Celine'nin yaptığı ortada Hajradinovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2. yarıda konuk takım ataklar yapsa da kaleci Ertuğrul'u geçemedi.



                    BANDIRMA 89'DA GÜLDÜ
                    Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 2. yarısı çok draha hareketli geçti. Ev sahibi Bandırmaspor 65. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle öne geçerken Göztepe bu gole 3 dakika sonra 68'de Yasin Öztekin ile cevap verdi. 89. dakikada Atabey Çiçek, düzgün bir vuruşla Bandırmaya 3 puan getiren golü attı: 2-1.

                    KARTAL YİĞİDO'YU AĞIRLIYOR
                    Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Kartal, 3. haftada Karagümrük'ü 4-1'le geçti.

                    FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE
                    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, bugün Konyaspor'a konuk olacak. Konyaspor'un stat zemininin bakımda olması nedeniyle maç Eskişehir'de oynanacak. 19.15'de start alacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

                    JOAO PEDRO KADRODA KİNG İSTANBUL'DA
                    Teknik Direktör Jorge Jesus sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Joshua King'i riske etmedi ve kadroya almadı. Brezilyalı forvet arkası Joao Pedro ise kadroda yer aldı. Pedro'nun Konya maçının gidişatına göre 2. yarıda forma giymesi bekleniyor.

                    TÜRKİYE ORGANİZASYONDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
                    Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Türkiye, trap karışık takım kategorisinde gümüş madalya elde etti. Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, sıralama maçında147 puanla ilk sırada yer alarak İtalya ile altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Finalde İtalya'ya 6-0 yenilen ekibimiz ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

                    1. LİG'DE 3. HAFTA BUGÜN KAPANIYOR
                    Spor Toto 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında bugün Sakaryaspor Tuzlaspor'u konuk edecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Yeşil-Beyazlı takım 2 hatua sonunda topladığı 3 puanla 8. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise1puanla 16. sırada bulunuyor.

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                    Haberler Spor Beşiktaş'ın yıldız transferi Dele Alli ilk sınavına çıkıyor | Spor haberleri
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