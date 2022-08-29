Beşiktaş'ın yıldız transferi Dele Alli ilk sınavına çıkıyor | Spor haberleri





BANDIRMA 89'DA GÜLDÜ

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 2. yarısı çok draha hareketli geçti. Ev sahibi Bandırmaspor 65. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle öne geçerken Göztepe bu gole 3 dakika sonra 68'de Yasin Öztekin ile cevap verdi. 89. dakikada Atabey Çiçek, düzgün bir vuruşla Bandırmaya 3 puan getiren golü attı: 2-1.



KARTAL YİĞİDO'YU AĞIRLIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Kartal, 3. haftada Karagümrük'ü 4-1'le geçti.



FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, bugün Konyaspor'a konuk olacak. Konyaspor'un stat zemininin bakımda olması nedeniyle maç Eskişehir'de oynanacak. 19.15'de start alacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.



JOAO PEDRO KADRODA KİNG İSTANBUL'DA

Teknik Direktör Jorge Jesus sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Joshua King'i riske etmedi ve kadroya almadı. Brezilyalı forvet arkası Joao Pedro ise kadroda yer aldı. Pedro'nun Konya maçının gidişatına göre 2. yarıda forma giymesi bekleniyor.



TÜRKİYE ORGANİZASYONDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Türkiye, trap karışık takım kategorisinde gümüş madalya elde etti. Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, sıralama maçında147 puanla ilk sırada yer alarak İtalya ile altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Finalde İtalya'ya 6-0 yenilen ekibimiz ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



1. LİG'DE 3. HAFTA BUGÜN KAPANIYOR

Spor Toto 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında bugün Sakaryaspor Tuzlaspor'u konuk edecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Yeşil-Beyazlı takım 2 hatua sonunda topladığı 3 puanla 8. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi ise1puanla 16. sırada bulunuyor.

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