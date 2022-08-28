İngiliz basınından flaş iddia! Aston Villa’nın Attila Szalai için devrede





MANİSA BATUHAN'LA KAZANDI

1. Lig 3. hafta maçında Masisa FK sahasında Denizlispor'u 3-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 46'da genç golcü Batuhan Kör ve 58'de Prib kaydetti. Konuk takımın golleri ise 19'da Gökhan ve 90+8 de Mustafa'dan geldi. İlk yarının duraklama anlarında takıma eşitliği getiren Batuhan, 2. yarının hemen başında da sahe alarak takımını 2-1öne geçirdi. 58'de Prib farkı 2'ye çıkardı 90+8'de Mustafa farkı 1'e indirdi ve bu gol maçın sonucunu belirledi.



ALANYA TAYFUR İÇİN 2 MİLYON EURO İSTEDİ

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alanyasporlu sağ kanat oyuncusu Tayfur Bilgöl için kulübü 2 milyon Euro istedi. Bunun üzerine Beşiktaşlı kurmaylar pazarlık masasından kalktı.



TIAGO ÇUKUR BELÇİKA YOLCUSU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Tiago Çukur için teklif var. 19 yaşındaki oyuncu için Belçika 2. lig ekiplerinden Beerschot'un Tiago'y istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



BENİ EN ÇOK ZORLAYAN MARCAO VE SERDAR AZİZ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'un yeni transferi Adis Jahovic Süper Lig'deki defans oyuncuları ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Marcao ve Serdar Aziz, beni en çok zorlayan defans oyuncularıydı. Kim Min-Jae beni hiç zorlamadı. Hatta Fenerbahçe maçında kendisine üç bacak arası attım. Ona İtalya'da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



G.BİRLİĞİ BELYAEV'İN TAPUSUNU ALDI

Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncumuz Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız" denildi.



TÜRKİYE SIRBİSTAN'I KONUK EDECEK

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı bugün saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile mücadele edecek. Zorlu karşılaşma NTV'den naklen yayınlanacak. 12 Dev Adam ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85'lik skorla mağlup olmuştu. Sırbistan ise Yunanistan'ı 100-94 yendi.



LİGDE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK

Spor Toto Süpe Lig'de 4. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 maçla devam edecek. Saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada Kayserispor Giresunspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak. Aynı saatte başlayacak diğer mücadelede Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.



LİVERPOOL BOURNEMOUTH KALESİNE GOL OLUP YAĞDI

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool sahasında Bournemouth'u 9-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı.Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 85'de Luiz Diaz, 6'da Elliot, 28'de Arold, 31 ve 62'de Firmino, 45'te Van Dijk ve 85'te Carcalho kaydetti. Liverpool'da Roberto Firmino gollerinin yanı yaptığı 3 asistle de maçın yıldızı oldu.

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