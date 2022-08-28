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    İngiliz basınından flaş iddia! Aston Villa’nın Attila Szalai için devrede

    İngiliz basınında yer alan haberde Aston Villa’nın Attila Szalai için Fenerbahçe’ye 16.5 milyon Euro teklif yaptığı ve Sarı-Lacivertli kulübün vereceği cevabı beklediği ifade edildi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Aston Villa’dan 16.5 milyon Euro

    Yaz transfer sezonunun popüler isimlerinden Attila Szalai, bir flaş iddia daha ortaya atıldı. İngiliz basını, Aston Villa'nın Fenerbahçe'ye Szalai için teklif yaptığını duyurdu. Transfer sezonu bitmeden bir savunmacı almak isteyen Aston Villa'nın Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edildi. Haberde İngiliz ekibinin Szalai için yaptığı teklifin miktarı da belirtildi. İngiliz ekibinin Macar stoper için Fenerbahçe'ye 16.5 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Aston Villa'nın bu teklif sonrası Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklediği belirtildi. Szalai için daha önce yine bir Premier Lig ekibi West Ham ve Rus ekibi Zenit de teklif de bulunmuştu. Fenerbahçe'nin West Ham'dan yaptığı 13 milyon Euro'luk teklifi yükseltmesini istediği İngiliz basınında yer almıştı. Bu arada Kim'in satışından sonra Szalai'nin satışına Fener yönetimi ve teknik ekibinin temkinli yaklaştığı da gelen haberler arasında.



    JORGE JESUS YİNE ÜÇLÜ DENEDİ
    UEFA Avrupa Ligi play off'unda 2 Astrua Wien maçı ve ligde de Adana Demirspor maçlarında takımını üçlü savunma ile sahaya süren Jorge Jesus'un ligdeki zorlu Konya maçı öncesinde idmanlarda yine üçlü savunmayı çalıştırdığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın son anda bir değişiklik olmazsa Konya maçında takımını yine 3-4-3 sistemi ile sahaya sürmesi bekleniyor. Savunma üçlüsünün Lemos-Szalai-Peres'den oluşması en yüksek ihtimal. Ancak Jesus'un Lemos'un yerine Gustavo Henrique'yi monte edebileceği de gelen haberler arasında. Buz arada Fenerbahçe, Konya maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik çalışma ile sürdürdü. Sarı-Lacivertliler bugünkü son antrenmanın ardından Eskişehir'e hareket edecek.



    BRUMA GÖZDEN DÜŞTÜ
    Fenerbahçe'nin bu sezon ilk transferlerinden birisi olan Bruma, bekleneni veremedi. Jesus vatandaşı Bruma'yı son lig ve Avrupa maçlarında düşünmedi. Rotasyona bile girememeye başlayan Bruma'nın başka bir takıma kiralanma ihtimali her geçen gün artıyo.



        ETHEMİ GALİBİYETİ GETİRDİ
        Süper Lig'in 4. haftasında dün İstanbulspor deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek 4 hafta sonunda ilk galibiyetini aldı. Konuk takım 48'de Valon Ethemi'nin golüyle galibiyete uzandı. Eşitliği yakalamak için ataklar yapan ev sahibi 87'de Abazaj'ın hatasında penaltı kazandı. Candeias penaltıda kaleci Jensen'i geçemedi. İstanbulspor'da penaltı pozisyonunda sarı kart gören Abazaj kaçan penaltı sonrası hakeme itiraz edince aynı dakikada 2 sarı kart görerek oyundan atıldı.



        FATİH KARAGÜMRÜK PİRLO İLE İLK KEZ GÜLDÜ
        Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 2. dakikada Salih Dursun ve 9. dakikada Borini4nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 48'de Borini birkez daha sahne aldı ve skoru 3-0 yaptı. 53'te Baniya'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye indi. 83 'te Diagne penaltıdan attığı golle skoru belirledi. Bu sonuçla Karagümrük Andrea Pirlo yönetiminde 3 puala tanıştı.



        ADANA DEMİR KAZANDI SAHA İÇİ KARIŞTI
        Spor Toto Süper Lig'in 4. Haftasında Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 6. dakikada Kevin Rodrigues'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli ile hocası Vincenzo Montella arasında yaşanan tartışma maça damga vurdu. İki ismi araya girenler ayırdı.



            NACİ ÜNÜVAR GELİYOR
            Trabzon'un bir diğer yeni transferi Naci Ünüvar bu sabah Trabzon'da olacak. Ajax kulübünden 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılan 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ünüvar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.



            DOVBYK İÇİN BİR DAHA!
            Trabzonspor daha önce de transfer girişiminde bulunduğu Ukraynalı yıldız golcü Artem Dovbyk için yeniden harekete geçti. Bordo-Mavililer, Dnipro forması giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu için Ukrayna ekibine yeni bir teklifte bulundu.



            UMUT BOZOK TRABZONSPOR'DA
            Trabzonspor'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Bordo-Mavililer geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Kasımpaşa ile Süper Lig'de gol krallığı yaşayan milli oyuncu Umut Bozok'un transferi için Fransız ekibi Lorient ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun bonservisi için Lorient kulübüne 2 milyon Euro ve bonus verecek Bordo-Mavililer Umut'la da 3 yıllık sözleşme için anlaştı. Oyuncuyla yapılacak olan son görüşmelerin ardından futbolcu Fransa'dan Türkiye'ye gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



                SİYAH KUŞAK SAHİBİ VE KLASİKÇİ!
                25 yaşındaki yıldız, geçen sezon Kasımpaşa'da ligde 38 maçta 20 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Trabzon sezon başında Kasımpaşa'dan Doğucan ve Eren'e transfer etmişti. Maçlardan önce klasik müzik dinleyen yıldız golcünün hayatı Metz'de oynarken geçirdiği trafik kazası ile değişti. Siyah kuşak kareteci olan Umut, boş zamanlarında ise piyano çalıyor.



                GÖRÜŞME ODASINA
                G.Saray'da çok şeyler beklenen iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün şimdiye kadar ortaya koydukları performansla beklentileri karşılayamadı. Kerem ve Yunus'un formsuzluğunun ise en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtildi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi. Bu noktada görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.



                CİCALDAU KALBA UNİON'DA
                Galatasaray Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun sezon sonuna kadar BAE ekibi Kalba Union'a kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada."Kiralama süresi boyunca oyuncunun ücretleri Kalba tarafından ödenecektir." denildi.



                    FİLENİN EFELERİ ÇİN'İ YIKTI
                    A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 24 yıl sonra yer aldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Filenin Efeleri, zorlu karşılaşmanın setlerini 25-15, 25-19 ve 25- 14'lük skorla kazandı. Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.



                    SABIRSIZLANIYORUM
                    Beşiktaş'ın kiralık olarak Everton'dan kadrosuna kattığı İngiliz milli oyuncu Dele Alli, kişisel instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve video ile, Siyah Beyazlı taraftarlara pazartesi akşamını işaret etti. Yıldız oyuncu 7,8 milyon takipçili Instagram hesabından, İstanbul'a geldiği ilk günden antrenmana çıktığı ana kadarki anlarını koyarak yaptığı paylaşımda "Beşiktaş'a geldiğimden beri geçen 2 günlük harika deneyim... Pazartesi akşamı tüm taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Valerien İsmael Dele Alli'yi Sivasspor karşılaşmasında 2. yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.



                    GHEZZAL MAÇ SAATİNDE
                    Sakatlığını atlatan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Çalışmalara katılamayan Ghezzal'ın Sivas maçında forma giyip giymeyeceği yarın maç saatinde netlik kazanacak. Bu arada Beşiktaş 'ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah Beyazlılar'da Souza ve Atiba'nın sakatlıkları ise sürüyor.



                        MANİSA BATUHAN'LA KAZANDI
                        1. Lig 3. hafta maçında Masisa FK sahasında Denizlispor'u 3-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 46'da genç golcü Batuhan Kör ve 58'de Prib kaydetti. Konuk takımın golleri ise 19'da Gökhan ve 90+8 de Mustafa'dan geldi. İlk yarının duraklama anlarında takıma eşitliği getiren Batuhan, 2. yarının hemen başında da sahe alarak takımını 2-1öne geçirdi. 58'de Prib farkı 2'ye çıkardı 90+8'de Mustafa farkı 1'e indirdi ve bu gol maçın sonucunu belirledi.

                        ALANYA TAYFUR İÇİN 2 MİLYON EURO İSTEDİ
                        Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alanyasporlu sağ kanat oyuncusu Tayfur Bilgöl için kulübü 2 milyon Euro istedi. Bunun üzerine Beşiktaşlı kurmaylar pazarlık masasından kalktı.

                        TIAGO ÇUKUR BELÇİKA YOLCUSU
                        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Tiago Çukur için teklif var. 19 yaşındaki oyuncu için Belçika 2. lig ekiplerinden Beerschot'un Tiago'y istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

                        BENİ EN ÇOK ZORLAYAN MARCAO VE SERDAR AZİZ
                        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'un yeni transferi Adis Jahovic Süper Lig'deki defans oyuncuları ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Marcao ve Serdar Aziz, beni en çok zorlayan defans oyuncularıydı. Kim Min-Jae beni hiç zorlamadı. Hatta Fenerbahçe maçında kendisine üç bacak arası attım. Ona İtalya'da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

                        G.BİRLİĞİ BELYAEV'İN TAPUSUNU ALDI
                        Gençlerbirliği, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncumuz Oleksandr Belyaev ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız" denildi.

                        TÜRKİYE SIRBİSTAN'I KONUK EDECEK
                        FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı bugün saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile mücadele edecek. Zorlu karşılaşma NTV'den naklen yayınlanacak. 12 Dev Adam ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85'lik skorla mağlup olmuştu. Sırbistan ise Yunanistan'ı 100-94 yendi.

                        LİGDE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
                        Spor Toto Süpe Lig'de 4. hafta heyecanı bugün oynanacak 2 maçla devam edecek. Saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada Kayserispor Giresunspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak. Aynı saatte başlayacak diğer mücadelede Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

                        LİVERPOOL BOURNEMOUTH KALESİNE GOL OLUP YAĞDI
                        İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool sahasında Bournemouth'u 9-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı.Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 85'de Luiz Diaz, 6'da Elliot, 28'de Arold, 31 ve 62'de Firmino, 45'te Van Dijk ve 85'te Carcalho kaydetti. Liverpool'da Roberto Firmino gollerinin yanı yaptığı 3 asistle de maçın yıldızı oldu.

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                        Haberler Spor İngiliz basınından flaş iddia! Aston Villa’nın Attila Szalai için devrede
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