İngiliz basınından flaş iddia! Aston Villa’nın Attila Szalai için devrede

Yaz transfer sezonunun popüler isimlerinden Attila Szalai, bir flaş iddia daha ortaya atıldı. İngiliz basını, Aston Villa'nın Fenerbahçe'ye Szalai için teklif yaptığını duyurdu. Transfer sezonu bitmeden bir savunmacı almak isteyen Aston Villa'nın Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edildi. Haberde İngiliz ekibinin Szalai için yaptığı teklifin miktarı da belirtildi. İngiliz ekibinin Macar stoper için Fenerbahçe'ye 16.5 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Aston Villa'nın bu teklif sonrası Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklediği belirtildi. Szalai için daha önce yine bir Premier Lig ekibi West Ham ve Rus ekibi Zenit de teklif de bulunmuştu. Fenerbahçe'nin West Ham'dan yaptığı 13 milyon Euro'luk teklifi yükseltmesini istediği İngiliz basınında yer almıştı. Bu arada Kim'in satışından sonra Szalai'nin satışına Fener yönetimi ve teknik ekibinin temkinli yaklaştığı da gelen haberler arasında.
JORGE JESUS YİNE ÜÇLÜ DENEDİ
UEFA Avrupa Ligi play off'unda 2 Astrua Wien maçı ve ligde de Adana Demirspor maçlarında takımını üçlü savunma ile sahaya süren Jorge Jesus'un ligdeki zorlu Konya maçı öncesinde idmanlarda yine üçlü savunmayı çalıştırdığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın son anda bir değişiklik olmazsa Konya maçında takımını yine 3-4-3 sistemi ile sahaya sürmesi bekleniyor. Savunma üçlüsünün Lemos-Szalai-Peres'den oluşması en yüksek ihtimal. Ancak Jesus'un Lemos'un yerine Gustavo Henrique'yi monte edebileceği de gelen haberler arasında. Buz arada Fenerbahçe, Konya maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik çalışma ile sürdürdü. Sarı-Lacivertliler bugünkü son antrenmanın ardından Eskişehir'e hareket edecek.
BRUMA GÖZDEN DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin bu sezon ilk transferlerinden birisi olan Bruma, bekleneni veremedi. Jesus vatandaşı Bruma'yı son lig ve Avrupa maçlarında düşünmedi. Rotasyona bile girememeye başlayan Bruma'nın başka bir takıma kiralanma ihtimali her geçen gün artıyo.