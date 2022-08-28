F1 Belçika GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 Belçika şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?

Formula 1 (F1) Belçika Grand Prix'i ile yarış heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 44 turluk yarış 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.Peki, F1 Belçika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve canlı izleme kanalı...