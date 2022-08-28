Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sesleri! Szalai'nin yerine gelecek

Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Fenerbahçe'de forvet hattı için çalışmalar sürerken, bir yandan da stoperde Attila Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşın alternatifler üretiliyor.
Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda stoperde transfer listesini belirleyen Fenerbahçe'de yeni hedef Rodrigo Becao olarak öne çıkmaya başladı.
SZALAI'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK
Szalai'ye yapılan tekliflerin istenilen seviyeye gelmesi durumunda oyuncuyu gönderecek olan sarı lacivertliler, yıldız futbolcunun yerini Udinese'de forma giyen Becao ile doldurmayı planlıyor. Sabah'ta yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, listenin ilk sırasına Brezilyalı oyuncuyu yazdı.