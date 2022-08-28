Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sesleri! Szalai'nin yerine gelecek

DİKKATLERİ TOPLUYOR

Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro bonservis bedeli olan Becao, 1,91'lik boyu ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yıldız futbolcu, yaptığı hamlelerle de rakip hücumculara zor anlar yaşatıyor.