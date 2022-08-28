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    • Spor
    • 28.08.2022 17:06
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    • 28.08.2022 17:21
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    Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sesleri! Szalai'nin yerine gelecek

    Sezon başında Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen ve Gustavo Henrique ile Luan Peres'i stoper mevkisine kazandıran Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Oyuncuyla ilgilenen ciddi kulüpler bulunurken, kabul edilebilir bir teklif gelmesi halinde oyuncu ile yollar ayrılacak. Szalai'nin yerine ise Udinese'de forma giyen Becao düşünülüyor. Peki Becao kimdir, nereli, nasıl bir oyuncu? Cevapları haberimizde...

    takvim.com.tr
    Sabah
    Szalai’nin yerine o gelecek!

    Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Fenerbahçe'de forvet hattı için çalışmalar sürerken, bir yandan da stoperde Attila Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşın alternatifler üretiliyor.

    Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda stoperde transfer listesini belirleyen Fenerbahçe'de yeni hedef Rodrigo Becao olarak öne çıkmaya başladı.

    SZALAI'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

    Szalai'ye yapılan tekliflerin istenilen seviyeye gelmesi durumunda oyuncuyu gönderecek olan sarı lacivertliler, yıldız futbolcunun yerini Udinese'de forma giyen Becao ile doldurmayı planlıyor. Sabah'ta yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, listenin ilk sırasına Brezilyalı oyuncuyu yazdı.

        İtalyan kulübü ile ilk teması gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, 10 milyon Euro bonservis bedeli ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, bu rakamı makul bir seviyeye çekmek için çaba gösteriyor.

        DİKKATLERİ TOPLUYOR

        Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro bonservis bedeli olan Becao, 1,91'lik boyu ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yıldız futbolcu, yaptığı hamlelerle de rakip hücumculara zor anlar yaşatıyor.

        Futbola ülkesinin takımlarından Bahia'da başlayan Becao, sonrasında Rus ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da kiralık olarak oynamıştı. Moskova döneminde Rusya Süper Kupası'nı kazanan ve kariyerindeki tek kupa başarısına ulaşan Becao, sonrasında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olmuştu.

            2019/20 sezonunun başından bu yana Udinese'de forma giyen Becao, 105 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

            *Becao'nun performans bilgilerine ulaşmak için görsele tıklayın!

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