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    • Spor
    • 28.08.2022 18:11
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    • 28.08.2022 18:58
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    Andrea Belotti Roma'da! Galatasaray'ın hayalleri suya düştü

    Son dakika haberi... Takımı Torino'dan ayrılan ve ismi bir dönem Fenerbahçe ile ve uzunca bir süre de Galatasaray ile anılan Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Cimbom’un gözdesinin yeni adresi belli oldu!

    Roma, beklenen transferi resmen açıkladı.

    Serie A ekibi 28 yaşındaki forvet Andrea Belotti'yi kadrosuna kattı.

    Torino'yla sözleşmesi biten İtalyan forvet, bonservis bedelsiz Roma ile sözleşme imzaladı. Oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyordu.

        BÜYÜLENDİ

        Roma'nın yeni transferi Andrea Belotti, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

        İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da yıldızını parlatan futbolcu, kulübüyle 251 karşılaşmaya çıkarken, 113 gol ve 28 asist ile oynamıştı. 7 yıl formasını giydiği Torino'dan geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılan Belotti, serbest statüde bulunuyordu.

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