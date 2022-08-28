Andrea Belotti Roma'da! Galatasaray'ın hayalleri suya düştü

Roma, beklenen transferi resmen açıkladı.
Serie A ekibi 28 yaşındaki forvet Andrea Belotti'yi kadrosuna kattı.
Torino'yla sözleşmesi biten İtalyan forvet, bonservis bedelsiz Roma ile sözleşme imzaladı. Oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyordu.
Roma, beklenen transferi resmen açıkladı.
Serie A ekibi 28 yaşındaki forvet Andrea Belotti'yi kadrosuna kattı.
Torino'yla sözleşmesi biten İtalyan forvet, bonservis bedelsiz Roma ile sözleşme imzaladı. Oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyordu.
BÜYÜLENDİ
Roma'nın yeni transferi Andrea Belotti, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da yıldızını parlatan futbolcu, kulübüyle 251 karşılaşmaya çıkarken, 113 gol ve 28 asist ile oynamıştı. 7 yıl formasını giydiği Torino'dan geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılan Belotti, serbest statüde bulunuyordu.