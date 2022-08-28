Galatasaray'da gündem Shamar Nicholson transferi! Rus basını transferi yazdı

Galatasaray'da santrfor transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız bir golcü daha transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Cimbom, yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.