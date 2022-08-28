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    • 28.08.2022 14:02
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    • 28.08.2022 14:09
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    Galatasaray'da gündem Shamar Nicholson transferi! Rus basını transferi yazdı

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'de 3 maçta 6 puan toplayan Galatasaray'da forvet arayışları devam ediyor. Golcü bölgesine takviye için çalışmalarını sürdüren yönetim, Shamar Nicholson ismiyle temasa devam ediyor. Rus basını da Jamaikalı forvetin Türkiye'ye transfer olacağını iddia etti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da gündem Nicholson

    Galatasaray'da santrfor transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız bir golcü daha transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Cimbom, yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

    Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen 29 yaşındaki santrfor Mauro Icardi için çalışmalarını sürdürürken Rus medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Rus basınından Championat'a göre Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson bir Türk kulübüne transfer olmak üzere… Bilindiği gibi yıldız golcünün ismi Galatasaray ile anılıyordu.

        25 yaşındaki Jamaikalı golcü Shamar Nicholson'un Rus kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 7.5 milyon Euro değerindeki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

        Bu sezon 5 karşılaşmada forma giyen Nicholson henüz golle tanışamadı. Kariyerinde 160 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, 59 gol atarken 17 de asiste imza attı.

        *Shamar Nicholson'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Nicholson, santfor bölgesi dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Yıldız oyuncu, geçtiğimi kış transfer döneminde Belçika ekibi Charleroi'den Spartak moskova'ya 8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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