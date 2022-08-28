Galatasaray'da gündem Shamar Nicholson transferi! Rus basını transferi yazdı

Galatasaray'da santrfor transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız bir golcü daha transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Cimbom, yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen 29 yaşındaki santrfor Mauro Icardi için çalışmalarını sürdürürken Rus medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Rus basınından Championat'a göre Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson bir Türk kulübüne transfer olmak üzere… Bilindiği gibi yıldız golcünün ismi Galatasaray ile anılıyordu.