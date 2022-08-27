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    • Spor
    • 27.08.2022 13:38
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    • 27.08.2022 13:44
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    Yabancı kontenjanı Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor! Bruma topun ağzında

    Forvete bir takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yabancı oyuncu krizi kapıda bekliyor. Son olarak Steven Caulker ile yolları ayıran sarı lacivertlilerde yabancı sayısı 18'e düştü. Gelecek yeni transferin de hesaba katılması ile birlikte 5 yabancı ile daha yolların ayrılması gerekiyor. İşte detaylar...

    Fener Bruma’ya el sallayacak!

    Transfer dönemini bir hayli yoğun geçiren ve yeni isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de yabanbı oyuncu krizi kapıya dayanmış durumda bulunuyor. Samatta, Tisserand, Max Meyer ve Steven Caulker ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, halen yabancı oyuncu sayısı eritilebilmiş değil...

    Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de Berisha, Pelkas ve Novak ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya, Berisha ve Novak'tan istediği verimi bir türlü alamazken, Pelkas'tan sadece Erol Bulut döneminde faydalanabilmişti.

    İddiaya göre Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı bir diğer isim ise sezon başında transfer edilen Bruma... Kiralık olarak kadroya katılan yıldız oyuncu ile yolların ayrılarak kadroda rahatlama sağlanması planlanıyor.

        STOPERE TÜRK TRANSFERİ ÖNCELİK
        Geçtiğimiz aylarda Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen, Attila Szalai için ise Zenit ve West Ham United'dan 17 milyon Euro'ya ulaşan teklifler alan sarı lacivertliler, Macar oyuncu için yapılan teklifleri değerlendirmeye alması durumunda ise kadroya Türk stoper kazandırmak için çalışmalara başlayacak.

        Stoper mevkisi için Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de üzerine düşünülen yerli isim ise Kaan Ayhan olarak öne çıkıyor. Oyuncunun kulübünde ayrılmanın eşiğinde olması ve Fenerbahçe'nin masadaki en güçlü adaylardan biri olması, oyuncunun gelecekte Fenerbahçe forması giymesi ihtimalini güçlendiren etkenler olarak öne çıkıyor.

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