Yabancı kontenjanı Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor! Bruma topun ağzında

Transfer dönemini bir hayli yoğun geçiren ve yeni isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de yabanbı oyuncu krizi kapıya dayanmış durumda bulunuyor. Samatta, Tisserand, Max Meyer ve Steven Caulker ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, halen yabancı oyuncu sayısı eritilebilmiş değil...
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de Berisha, Pelkas ve Novak ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya, Berisha ve Novak'tan istediği verimi bir türlü alamazken, Pelkas'tan sadece Erol Bulut döneminde faydalanabilmişti.
İddiaya göre Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı bir diğer isim ise sezon başında transfer edilen Bruma... Kiralık olarak kadroya katılan yıldız oyuncu ile yolların ayrılarak kadroda rahatlama sağlanması planlanıyor.