Yabancı kontenjanı Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor! Bruma topun ağzında

Stoper mevkisi için Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de üzerine düşünülen yerli isim ise Kaan Ayhan olarak öne çıkıyor. Oyuncunun kulübünde ayrılmanın eşiğinde olması ve Fenerbahçe'nin masadaki en güçlü adaylardan biri olması, oyuncunun gelecekte Fenerbahçe forması giymesi ihtimalini güçlendiren etkenler olarak öne çıkıyor.

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