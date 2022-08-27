Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor! Yeni ekibi belli oldu

Yeni transferler de yapmak isteyen ve önceliği forvet transferi olan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor mücadelesinin ardından en az 3 transfere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, "Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Mertens ve Torreira geldi inanılmaz bir özgüven kattı. Bu anlamda yine takviyelere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. En az 3 tane daha oyuncu içeriye katıp bu kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz. Geçen seneden kadrolarını koruyan rakiplerimiz var, takıma birçok transfer yapan rakiplerimiz var. İhtiyacımız olan bölgeler var. Elimizdeki oyunculardan tabii ki memnunuz ama yeni gelen oyuncularımızdan iki tane sakatımız oldu. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Mbaye Diagne ve Aytaç Kara ile sözleşmesini fesheden Aslan, Alpaslan Öztürk'ü ise Eyüpspor'a kiralamıştı. Ozornwafor'u Charleroi'ya gönderen Galatasaray, Morutan'ı ise tecrübe kazanması için İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladı. Mostafa Mohamed Nantes ile anlaşırken, Marcao Sevilla'nın yolunu tutmuştu.