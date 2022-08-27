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    • Spor
    • 27.08.2022 14:44
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    • 27.08.2022 14:47
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    Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor! Yeni ekibi belli oldu

    Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da bir yandan forvet transferi için mesai harcanırken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için görüşmeler sürüyor. Morutan, Diagne, Aytaç Kara gibi isimlerle yollarını ayıran sarı kırmızılılar, geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau ile de yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

    Yeni adresi belli oldu!

    Oliveira, Seferovic, Torreira ve Mertens gibi takviyelerle güçlenen Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de bir bir yollar ayrılıyor.

    Yeni transferler de yapmak isteyen ve önceliği forvet transferi olan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor mücadelesinin ardından en az 3 transfere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, "Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Mertens ve Torreira geldi inanılmaz bir özgüven kattı. Bu anlamda yine takviyelere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. En az 3 tane daha oyuncu içeriye katıp bu kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz. Geçen seneden kadrolarını koruyan rakiplerimiz var, takıma birçok transfer yapan rakiplerimiz var. İhtiyacımız olan bölgeler var. Elimizdeki oyunculardan tabii ki memnunuz ama yeni gelen oyuncularımızdan iki tane sakatımız oldu. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

    Mbaye Diagne ve Aytaç Kara ile sözleşmesini fesheden Aslan, Alpaslan Öztürk'ü ise Eyüpspor'a kiralamıştı. Ozornwafor'u Charleroi'ya gönderen Galatasaray, Morutan'ı ise tecrübe kazanması için İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladı. Mostafa Mohamed Nantes ile anlaşırken, Marcao Sevilla'nın yolunu tutmuştu.

    YOLLAR AYRILIYOR

    Fatih Terim döneminde kadroya kazandırılan Alexandru Cicaldau kendisinden bekleneni veremeyen bir diğer isim olarak öne çıkıyordu. Sarı kırmızılılar, 6,5 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Rumen oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

        NTV Spor'da yer alan iddiaya göre Cicaldau'nun yeni adresi belli oluyor. 25 yaşındaki oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Al Ittihad Kalba olmak için görüşmelere başladı ve önemli mesafe kat edildi.

        ANTRENMANA KATILMADI

        Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Rumen futbolcu 27 Ağustos'ta yapılan idmana katılmadı. Bu gelişme transferinin hızlandığı şeklinde yorumlar geliştirilmesine sebebiyet verdi.

        Arap ekibi ile Cicaldau'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Rumen futbolcuyu Süper Lig'den Sivasspor da kiralamak için teklif yapmıştı. Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

            Geçtiğimiz sezon takıma katılan Rumen futbolcu, takıma yapılan takviyeler sonrasında gözden düştü. Cicaldau'dan zarar etmek istemeyen Galatasaray'ın oyuncunun bonservisi konusunda istediği para gelmezse kiralık formülünü değerlendirebileceği iddia ediliyordu.

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