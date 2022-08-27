Son dakika: Trabzonspor Umut Bozok'u kadrosuna kattı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, flaş transferler yapmaya devam ediyor.

Kadrosuna Marc Bartra, Trezeguet, Enis Bardhi ve Eren Elmalı gibi isimleri katan Fırtına, bir isimle daha anlaşma sağladı.

ANLAŞMAYA VARILDI

A Spor'un son dakika haberine göre Trabzonspor, Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa formasıyla gol kralı olan Umut Bozok'un transferi konusunda Lorient ile anlaşmaya vardı.

Uzun süredir oyuncuyu gündeminde tutan ve transferde doğru anı bekleyen Trabzonspor, oyuncu ile 3 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

NIMES'TE PARLADI

Fransa Ligue 2'de Nimes forması ile kariyerini parlatan Bozok, sonrasında Lorient'e transfer olmuş, daha sonrasında ise Troyes ve Kasımpaşa'da kiralık olarak görev almıştı.

GOL KRALI

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Bozok, 38 karşılaşmaya çıkarken, 20 gol ve 7 asist yapmış, 'gol kralı' ünvanının sahibi olmuştu. Bozok, 2017/18 sezonunda Nimes formasıyla 24 gole ulaşarak yine krallık tacını takmıştı.