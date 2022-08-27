Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a doğru! Masada kiralık teklifi var

Şampiyonlar Ligi macerasından istediğini alamayan ve UEFA Avrupa Ligi gruplarından yoluna devam edecek olan Trabzonspor, transferde bombaları birer birer patlatıyor. Son olarak Marc Bartra ve Enis Bardhi'yi kadrosuna katan bordo mavililer, eski yıldızını kadroya katmak için kolları sıvadı.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Fırtına, 2019-2020 sezonunda 16.5 milyon Euro ve Edgar IE karşılığında Lille'e gönderdiği yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. Lille'in Fransa Ligue 1 maçında oynadığı Ajaccio karşılaşmasına ilk 11'de başlayıp dikkat çekici bir gol atmayı başaran Yazıcı, Fırtına'ya kiralık olarak katılabilir.
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor Yusuf Yazıcı için kiralama teklifini yaptı ve beklemeye koyuldu.