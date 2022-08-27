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    • Spor
    • 27.08.2022 17:00
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    • 27.08.2022 17:21
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    Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a doğru! Masada kiralık teklifi var

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarına son hızda devam ediyor. Bordo mavililer, takıma takviye yapmaya devam ederken, gündeme bomba gibi bir isim geldi. Fırtına, altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sabah
    Yusuf Yazıcı yuvaya dönüyor!

    Şampiyonlar Ligi macerasından istediğini alamayan ve UEFA Avrupa Ligi gruplarından yoluna devam edecek olan Trabzonspor, transferde bombaları birer birer patlatıyor. Son olarak Marc Bartra ve Enis Bardhi'yi kadrosuna katan bordo mavililer, eski yıldızını kadroya katmak için kolları sıvadı.

    KİRALIK OLARAK GELECEK

    Fırtına, 2019-2020 sezonunda 16.5 milyon Euro ve Edgar IE karşılığında Lille'e gönderdiği yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor. Lille'in Fransa Ligue 1 maçında oynadığı Ajaccio karşılaşmasına ilk 11'de başlayıp dikkat çekici bir gol atmayı başaran Yazıcı, Fırtına'ya kiralık olarak katılabilir.

    Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor Yusuf Yazıcı için kiralama teklifini yaptı ve beklemeye koyuldu.

        AĞAOĞLU MESAJI VERMİŞTİ
        Haberde Yusuf Yazıcı'nın da Trabzonspor formasını tekrar giymek için istekli olduğu, bu nedenle transferden olumlu bir netice çıkabileceği belirtildi. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında "1-2 oyuncu daha transfer edebiliriz." açıklaması yapan Ağaoğlu'nun Naci Ünüvar ile Yusuf Yazıcı'yı işaret ettiği konuşuluyor.

        CSKA'YA KİRALIK OLARAK GİTTİ

        Lille'e transfer olduktan sonra şimdilerde Paris Saint Germain'i çalıştıran Christophe Galtier ile Ligue 1 şampiyonluğu da yaşayan Yazıcı, geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirmiş, 10 karşılaşmaya çıkıp 8 gol atmıştı.

        Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından tekrar Lille'e dönmüştü.
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            Haberler Spor Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a doğru! Masada kiralık teklifi var
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