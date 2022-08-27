Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a doğru! Masada kiralık teklifi var

AĞAOĞLU MESAJI VERMİŞTİ

Haberde Yusuf Yazıcı'nın da Trabzonspor formasını tekrar giymek için istekli olduğu, bu nedenle transferden olumlu bir netice çıkabileceği belirtildi. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında "1-2 oyuncu daha transfer edebiliriz." açıklaması yapan Ağaoğlu'nun Naci Ünüvar ile Yusuf Yazıcı'yı işaret ettiği konuşuluyor.