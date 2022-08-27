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Paris Saint Germain'den Icardi mesajı! Galatasaray ihtimali

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transferin gözde ismi Paris Saint Germain ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mauro Icardi... PSG'nin teknik direktörü Christophe Galiter, transfere varını yoğunu veren sarı kırmızılıların hedefindeki yıldız hakkında konuştu. İşte detaylar...

27.08.2022 10:30 - Son Güncelleme: 27.08.2022 10:58
Paris Saint Germain’den Icardi mesajı! Galatasaray ihtimali
GALERİ DEVAM EDİYOR
Paris Saint Germain’den Icardi mesajı! Galatasaray ihtimali

Süper Lig'de yaptığı takviyeler ile dikkatleri üzerine çeken ve lige iki galibiyet, bir mağlubiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Paris Saint Germain’den Icardi mesajı! Galatasaray ihtimali

Forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemindeki en önemli isim hiç şüphesiz Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi...

Paris Saint Germain’den Icardi mesajı! Galatasaray ihtimali

Galatasaray, geçen sezon kadrosuna tekrar kattığı Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırmayı planlıyordu ancak 37 yaşındaki futbolcu öyle bir performans gösterdi ki, takımda kalmayı garantiledi.

Paris Saint Germain’den Icardi mesajı! Galatasaray ihtimali

Kadrosuna 1 yerli 1 yabancı olmak üzere iki forvet oyuncusu katmayı planlayan sarı kırmızılılar da yıldız golcü transferine yöneldi.

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