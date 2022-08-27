Paris Saint Germain'den Icardi mesajı! Galatasaray ihtimali
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transferin gözde ismi Paris Saint Germain ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mauro Icardi... PSG'nin teknik direktörü Christophe Galiter, transfere varını yoğunu veren sarı kırmızılıların hedefindeki yıldız hakkında konuştu. İşte detaylar...
27.08.2022 10:30 - Son Güncelleme: 27.08.2022 10:58
Süper Lig'de yaptığı takviyeler ile dikkatleri üzerine çeken ve lige iki galibiyet, bir mağlubiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemindeki en önemli isim hiç şüphesiz Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi...
Galatasaray, geçen sezon kadrosuna tekrar kattığı Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırmayı planlıyordu ancak 37 yaşındaki futbolcu öyle bir performans gösterdi ki, takımda kalmayı garantiledi.