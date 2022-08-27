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    Berat Albayrak’tan jest! Akyazı Stadyumu'ndaki locasında İmam Hatipli gençleri konuk etti

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki locasını öğrencilere tahsis ediyor. Albayrak, Trabzonspor - Kopenhag maçında locasında Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 12 öğrenciyi konuk etti.

    Albayrak’tan jest

    Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, kendisinin gelemediği maçlarda Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki locasını öğrencilere tahsis ediyor.

    Albayrak, Kopenhag ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında da locasında Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 12 öğrenciyi konuk etti...




    ÖĞRENCİLERDEN ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR
    Biletlerin satışa çıktıktan sadece 1 dakika sonra tükendiği maçı locadan izleme fırsatı bulan öğrenciler ise Albayrak'a teşekkürlerini iletti.




    Berat Albayrak'ın bundan sonra da kendisinin gelemediği maçlarda locasını öğrencilere tahsis etmeye devam edeceği öğrenildi.

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    Haberler Spor Berat Albayrak’tan jest! Akyazı Stadyumu'ndaki locasında İmam Hatipli gençleri konuk etti
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