Umut Bozok bitti bitiyor! Trabzonspor transferde sona geldi...

Umut Bozok ile ilgili flaş gelişme... Transferde adı Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımla anılan Umut Bozok'la ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.



Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve attığı 20 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlayan Umut Bozok, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübü Lorient'e dönmüştü.