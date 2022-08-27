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    Umut Bozok bitti bitiyor! Trabzonspor transferde sona geldi...

    Trabzonspor milli futbolcunun transferinde sona geldi. Menajer Olivier Davo’nun bugün Türkiye’ye geleceği ve Bordo-Mavili yönetimle görüşeceği öğrenildi.

    Umut Bozok bitti bitiyor

    Umut Bozok ile ilgili flaş gelişme... Transferde adı Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımla anılan Umut Bozok'la ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.

    Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve attığı 20 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlayan Umut Bozok, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübü Lorient'e dönmüştü.



    Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesinin son senesine giren Umut Bozok ile Galatasaray ve Trabzonspor yakından ilgileniyordu.

    Transferin bitimine kısa bir süre kala golcü futbolcunun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olurken Umut'un menajerinden transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.




    Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, yaptığı açıklamada, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Görüşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" ifadelerini kullandı.




        GBAMIN RESMEN TRABZON'DA
        KAP'a yapılan açıklamaya göre,"FC Everton ve Jean- Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



        NACİ ÜNÜVAR TAMAM
        Trabzonspor Ajax'tan genç futbolcu Naci Ünivar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç yıldız Ajax kariyerinde çıktığı 132 maçta 46 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Ajax CEO'su Van Der Saar'da Naci için, "O harika bir tekniğe sahip bir oyuncu. Türkiye'de oynamak onun için iyi olur" dedi.
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        Haberler Spor Umut Bozok bitti bitiyor! Trabzonspor transferde sona geldi...
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