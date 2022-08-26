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    • Spor
    • 26.08.2022 11:50
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    • 26.08.2022 11:55
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    Bu isimler hala boşta! Arda Turan, Berke Özer...

    Süper Lig'de transfer ve tescil döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yaptığı transferlerle dikkatleri çekerken, bu kulüplerden ayrılan önemli isimlerin bir kısmı serbest statüde bulunuyor. İşte o yıldızlar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ellerim bomboş!

    Süper Lig'de transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı… Ligde transfer sezonu 8 Eylül'de sona eriyor. Yaz transfer döneminin sona ermesine yaklaşık 2 hafta kalmasına rağmen bazı futbolcular halen kulüp bulabilmiş değil…

    Bu isimler arasında birçok yıldız bulunuyor… Son olarak Galatasaray forması giyen, Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan şu an boşta olan oyunculardan… 35 yaşındaki futbolcunun kariyerine nasıl devam edeceği henüz bilinmiyor.

    GENÇ KALECİ KULÜP BULAMADI

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaleci Berke Özer… Genç kalecinin ismi bir dönem Benfica ile anılsa da şu an hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadı. Berke'nin Süper Lig'den bir takımla anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu.

        Beşiktaş ile sözleşmesi geçen sezon sonu sona eren Oğuzhan Özkayup da boşta olan isimlerden… Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki inişli-çıkışlı performansından sonra adeta inzivaya çekildi. Hollanda geçmişi olan yıldız oyuncu kulüp arayan isimlerden… Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren bir başka oyuncu Gökhan Töre de henüz bir kulübe imza atmış değil.

        BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

        Beşiktaş kariyeri de olan 26 yaşındaki Orkan Çınar da kulüpsüz isimlerden… Son olarak Adanaspor'da forma giyen Orkan'ın bir ara piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Şimdiki değeri ise 125 bin Euro.

        Son olarak Başakşehir'de boy gösteren Tolga Ciğerci de bonservisi elinde olan futbolculardan… Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu ne Almanya'dan ne de Süper Lig'den hiçbir takımla anlaşamadı.
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            Haberler Spor Bu isimler hala boşta! Arda Turan, Berke Özer...
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