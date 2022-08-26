Bu isimler hala boşta! Arda Turan, Berke Özer...

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Beşiktaş kariyeri de olan 26 yaşındaki Orkan Çınar da kulüpsüz isimlerden… Son olarak Adanaspor'da forma giyen Orkan'ın bir ara piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Şimdiki değeri ise 125 bin Euro.