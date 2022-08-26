Bu isimler hala boşta! Arda Turan, Berke Özer...

Süper Lig'de transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı… Ligde transfer sezonu 8 Eylül'de sona eriyor. Yaz transfer döneminin sona ermesine yaklaşık 2 hafta kalmasına rağmen bazı futbolcular halen kulüp bulabilmiş değil…
Bu isimler arasında birçok yıldız bulunuyor… Son olarak Galatasaray forması giyen, Türk futbolunun efsane isimlerinden Arda Turan şu an boşta olan oyunculardan… 35 yaşındaki futbolcunun kariyerine nasıl devam edeceği henüz bilinmiyor.
GENÇ KALECİ KULÜP BULAMADI
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaleci Berke Özer… Genç kalecinin ismi bir dönem Benfica ile anılsa da şu an hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadı. Berke'nin Süper Lig'den bir takımla anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu.