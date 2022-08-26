Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.08.2022 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2022 11:56
    ABONE OL

    Fenerbahçe dolu dizgin! Efsane sezonu geride bıraktı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 3 maçta 13 gol atarak liderlik koltuğuna oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalan Fenerbahçe sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Jorge Jesus'la rakiplerine net bir mesaj veren sarı-lacivertliler neredeyse maç başına 3 gollük istatistik yakalayarak 103 gollü efsane sezonu geride bıraktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe dolu dizgin! Efsane sezonu geride bıraktı

    Teknik Direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe sezona müthiş bir başlangıç yaptı... Portekizli teknik adamla rakiplerine 'Sert mesaj' veren Sarı-Lacivertliler resmi maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

    Fenerbahçe taraftarının özlediği 'Hücum futbolu' Jesus ile geri dönmüş durumda. Hücum anlamında son olarak Ersun Yanal döneminde taraftarlarını tatmin eden Fenerbahçe müthiş bir istatistik yakalamış durumda.

    Şimdiye kadar 9 resmi maçta sahne alan Fenerbahçe, toplamda 24 gole imza attı. Neredeyse maç başına 3 gol ortalaması yakalamış durumda... Sarı-Lacivertliler, bu sezon 1988-1989 dönemindeki 103 gollük performansından daha iyi bir başlangıç yaptı.

        Fenerbahçe o sezon ilk 9 resmi maçta rakip fileleri 15 kez havalandırdı. TSYD Kupası'nda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray'a da 1-0'lık skorla boyun eğmişti.

        Fenerbahçe lige ise müthiş bir başlangıç yaptı. İlk hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Kanarya, ikinci hafta ise Altay'ı 4-0'lık skorla geçti. Sonrasında Kahramanmaraş ve Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fener, A.Demirspor'u ise 3-1 yendi.

        Sarı-Lacivertliler, 1988-1989 sezonunun 6. haftasında Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerken bir sonraki hafta ise Trabzonspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

        Bu sezona gelirsek... Fenerbahçe ligde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. 2. hafta Kasımpaşa'yı 6-0'la geçerken 3. hafta ise Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ise gollerine devam etti.

            *Fenerbahçe'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            Şampiyonlar Ligi'nde ön elemesinde Dinamo Kiev ile oynadığı maçların ilkinde 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, rövanşta ise rakibine 2-1 mağlup oldu. Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu evinde 3-0'la geçen Kanarya, rövanşta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

            Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien'i 2-0'la geçti. Rövanşta ise Avusturya temsilcisine gol oldu yağdı. Maçı 4-1 kazandı.

            1988-1989 sezonunda ilk 9 maçta 1.6 gol ortalaması ile oynayan Fenerbahçe, bu sezon ise ilk 9 maçta 2.6 ortalama yakaladı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Faiz ve 2 yıl geri ödeme yok! O firmalara 675 bin TL destek
            Haberler Spor Fenerbahçe dolu dizgin! Efsane sezonu geride bıraktı
                SON DAKİKA