Fenerbahçe dolu dizgin! Efsane sezonu geride bıraktı

Sarı-Lacivertliler, 1988-1989 sezonunun 6. haftasında Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerken bir sonraki hafta ise Trabzonspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Bu sezona gelirsek... Fenerbahçe ligde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. 2. hafta Kasımpaşa'yı 6-0'la geçerken 3. hafta ise Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ise gollerine devam etti.