Fenerbahçe dolu dizgin! Efsane sezonu geride bıraktı

Teknik Direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe sezona müthiş bir başlangıç yaptı... Portekizli teknik adamla rakiplerine 'Sert mesaj' veren Sarı-Lacivertliler resmi maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe taraftarının özlediği 'Hücum futbolu' Jesus ile geri dönmüş durumda. Hücum anlamında son olarak Ersun Yanal döneminde taraftarlarını tatmin eden Fenerbahçe müthiş bir istatistik yakalamış durumda.
Şimdiye kadar 9 resmi maçta sahne alan Fenerbahçe, toplamda 24 gole imza attı. Neredeyse maç başına 3 gol ortalaması yakalamış durumda... Sarı-Lacivertliler, bu sezon 1988-1989 dönemindeki 103 gollük performansından daha iyi bir başlangıç yaptı.