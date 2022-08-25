TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı gazetecilerle bir araya geldi

Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenleneceğini hatırlattı ve organizasyon için hazır olduklarını belirterek, "Dünyanın en güzel şehri, Avrupa'nın en büyük futbol finali için hazır. Tüm futbolseverlere sesleniyorum, 10 Haziran için yerinizi şimdiden ayırtın. Avrupa futbolunun yeni sezonunun açılışını ve 2023 yılındaki kapanışını futbol kentimiz İstanbul'da yapmak, bunun da hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye Futbol Federasyonunun 100. yılına denk gelmesi bizi son derece memnun etti." diye konuştu.