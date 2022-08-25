Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Bakwa için takas formülü masada

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Bordeaux takımında forma giyiyor.

Fenerbahçe, Fransa 2. Ligi ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dilane Bakwa'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen olgun futboluyla dikkat çeken Fransız yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Bakwa, Fransa alt yaş milli takımlarında 28 kez forma giyerken 5 gole imza attı.

Fenerbahçe'nin Bakwa transferi için Bordeaux'ya yaptığı teklife ise takvim.com.tr ulaştı… Sarı-lacivertliler, genç yetenek için Burak Kapacak + para teklifinde bulundu. Görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Fransa 2. Ligi'nde 4 maçta forma giyen Bakwa, 1 gol katkısında bulundu… Genç yıldız geçen sezon sadece 5 karşılaşmada forma giydi. 19 yaşındaki oyuncu, Bordeaux kariyerinde 17 maçta görev aldı.