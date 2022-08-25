Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla müthiş işlere imzasını atıyor





ELEŞTİRİLERİ TACA ÇIKARDI

Ancak Emre kısa sürede gösterdiği performansla yapılan tüm eleştirileri boşa çıkardı. Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan ve rakip ağlara 2 gol bırakan 24 yaşındaki futbolcunun takıma verdiği önemli katkı istatistiklere de yansımış durumda. Süper Lig'in şu ana kadar en çok ikili mücadele (32) kazanan ismi olan Emre Mor ayrıca en sık ikili mücadeleye giren (4.3 dk) ve en sık ikili mücadele kazanan (6.9 dk) futbolcu durumunda. 1.69 boyundaki yıldız futbolcu maç başına yaptığı 5.3 başarılı dripling ile de bu alanda Süper Lig'in en iyi oyuncusu olmayı başardı.